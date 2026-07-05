新聞評論／10億元的一課：金融業門神文化與監理漏洞

國泰投信前董事郭明鑑。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國泰投信未完整掌握郭明鑑兼職資訊，觸發利害關係人投資違規。

國泰投信未完整掌握郭明鑑兼職資訊，觸發利害關係人投資違規。 重點二： 事件導致基金須處分持股並補償投資人，金額約九點五億元。

事件導致基金須處分持股並補償投資人，金額約九點五億元。 重點三：案例凸顯金控跨子公司資訊不通與金融業門神文化的治理風險。

國泰投信因前董事郭明鑑兼任上市公司獨立董事的資訊，未完整納入利害關係人控管，導致違反利害關係人投資規範，相關基金持有股票依法須處分，並重算基金淨值及補償投資人，影響逾5萬名基金受益人，補償金額約9.5億元（台幣，下同），全數由公司吸收。事件看似源於內部資訊未能即時勾稽，實則暴露出台灣金融業長期存在的治理缺口，當高階主管兼職日益普遍，利害關係人控管是否仍停留在各自為政的管理模式，值得深思。

本案之所以引發關注，不只是國泰投信付出高昂代價，更因為它凸顯大型金控集團內資訊管理機制未能有效串接。金管會表示，郭明鑑的兼職資料已由銀行端依法申報，但同屬國泰金控的投信並未同步掌握，致使利害關係人控管出現漏洞。一項看似細微的行政疏失，最後卻演變成近10億元的損失，也使金融機構的公司治理與內控制度再度受到檢驗。

事件發生後，金管會要求全面清查基金及全權委託帳戶是否持有相關股票，顯示這並非單一公司的偶發事件，而是金融業共同面臨的制度風險。如果資訊傳遞無法跨越子公司界線，利害關係人控管便容易流於形式；若制度設計無法因應高階主管兼職日益普遍的現況，再完善的法令仍可能留下管理死角。

金融業負責人兼任上市公司董事或獨立董事，是市場常態。企業基於經營經驗、產業交流或公司治理需求延攬專業人士，原本無可厚非。然而，兼職愈多，利益衝突愈複雜，管理成本也愈高；若加上退休官員轉任金融業，引發外界對「門神文化」的聯想，更容易削弱社會對金融市場公平性的信任。問題不在兼職本身，而在制度是否足以確保利益迴避、資訊透明與有效監督。

現行制度主要透過兼職申報、公司治理及利益衝突管理等機制規範金融機構負責人的兼任行為，並未直接限制兼職數量。金管會亦表示，監理重點並非兼職多寡，而在是否足以履行職責，以及是否產生利益衝突。此一監理理念雖無不當，但前提是資訊必須完整、內控必須落實、稽核必須有效。若連同一金控集團內部都無法及時掌握相關資訊，應重新檢視制度設計。

金管會主委彭金隆面對立委質詢時表示，「監理沒有擺爛、治理的確失靈」。但若現行制度足以防範風險，為何直到事件發生，才浮現相關漏洞？監理的價值，不僅在事後究責，更要在事前預防。

金融市場的基礎，在於投資人對制度的信任。此次事件投資人的損失雖由公司吸收，但市場信心受到的衝擊，非金錢可衡量。主管機關除要求業者改善內控制度外，更應重新檢視跨子公司資訊共享、利害關係人辨識、兼職資訊揭露及利益衝突管理等制度，是否仍符合大型金控集團經營現況，並建立更具一致性的監理標準，而非僅在事件發生後以專案金檢補強。

監理有沒有擺爛？金管會應該用具體、可檢驗的制度變革回應外界質疑。例如針對所謂的「門神」，光是彭金隆表態「只有監理官，沒有老長官」是不夠的，須訂出具體規範，化解外界疑慮。

當金融集團的組織愈來愈龐大、董事兼職愈來愈普遍，監理思維也不能停留在過去分散管理的模式。近十億元代價的教訓不能只停留在道歉，無論金融業或金管會，絕不能在風頭過後恢復原狀，改革更不能虛晃一招，期許這場危機真的能給金融業好好上一課。唯有讓資訊透明、責任明確、監理到位，才能避免下一堂代價更高的課，再次由投資人與市場承擔。