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土洋大戰／台灣量販店搶客 力拚好市多

記者林海／台北4日電
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量販龍頭家樂福走入歷史，全台門市陸續換上全新「萬家福」招牌（圖），本土量販業者與...
量販龍頭家樂福走入歷史，全台門市陸續換上全新「萬家福」招牌（圖），本土量販業者與美式賣場好市多，全面進入土洋大戰新局。（記者張文玠／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

統一併購家樂福改名萬家福後，台灣量販市場成為本土陣營對決好市多的土洋大戰，各家業者以在地供應、生鮮熟食與會員經營搶攻客群。

統一集團併購家樂福後，正式更名為萬家福，也抹去最後一絲外商色彩，台灣量販形成了「土洋大戰」，本土集團透過併購、整合會員、生鮮供應鏈及多元通路，逐步掌握市場主導權；另一方面，外商好市多仍以全球採購、低價策略及會員經濟持續擴張，雙方正式進入正面交鋒。

量販龍頭家樂福走入歷史，全台門市陸續換上全新「萬家福」招牌，本土量販業者與美式賣...
量販龍頭家樂福走入歷史，全台門市陸續換上全新「萬家福」招牌，本土量販業者與美式賣場好市多（圖），全面進入土洋大戰新局。（記者張文玠／攝影）

台灣的量販業者，過去或多或少都曾經有過外商色彩，除了法商家樂福與統一合資之外，大全聯的前身大潤發，曾是潤泰集團與法商歐尚集團合資經營，而愛買過去也曾由遠東集團與法商佳喜樂集團持股各半。

目前台灣量販市場格局，已與過去不同，萬家福、大全聯與愛買形成了本土陣營，對抗唯一的外商好市多。

由於台灣家庭結構改變，小家庭、獨居戶比率大增，量販業相對艱困，但好市多以會員制度、強大的全球採購規模、精簡的商品品項與自有品牌，創造獨特商業模式，全台雖僅14家店，但推估1年可創造約1500億元台幣營收，表現明顯優於本土業者。

面對競爭，本土業者也各有因應對策。愛買表示，本土量販最大的競爭力在於更加貼近台灣消費者的生活型態與飲食文化，能快速掌握市場趨勢，從節慶檔期、生鮮採購到熟食開發，都能即時回應消費需求。

除了更接地氣以外，萬家福則表示，生鮮、在地農產品選品更是外商比不上的優勢。萬家福表示，長期在地農產的經營，從契作指導、有機栽培、履歷觀念深度與農民溝通，都能提供顧客更優質多元的農產商品選購。

大全聯也說，本土業者能深入了解台灣家庭的日常採買需求，提供兼具超市便利性與量販多元選擇的商品組合，大全聯除了新鮮食材、家庭日用品外，也持續強化熟食、烘焙、熱便當等即食商品，滿足不同生活情境的消費需求，攜手小農及在地供應商，支持台灣在地產業，透過多元商品與主題活動，打造更貼近台灣消費者需求的一站式購物體驗。

有量販業者強調，雖然速度不快，但是量販業整體的業績每年仍有成長，並不是沒有市場，但要在板塊幾乎已經固定、大者恆大的市場中凸顯自己，仍必須要走出獨有特色，不能像過去一樣只依賴大坪數、低價促銷來吸引消費者，從場域設計、產品的多樣化、高品質，甚至品牌價值都必須要能抓住消費者目光。

精華 FAQ

  • 統一併購家樂福後更名萬家福，加上大全聯與愛買，形成本土陣營；市場上唯一具外商色彩的競爭者則是好市多，雙方正式進入正面交鋒。

  • 好市多靠會員制度、全球採購規模、低價策略與自有品牌建立獨特模式，雖然全台只有14家店，但一年仍可推估創造約1500億元營收。

  • 本土業者主打更懂台灣消費者，強化生鮮、熟食、烘焙與在地農產供應，並結合多元通路與會員整合，打造更貼近家庭日常需求的一站式購物體驗。

好市多 供應鏈

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