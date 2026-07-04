「小故宮」北港朝天宮 獲捐清末手工刺繡大旗

北港「金福順」檳榔舖將收藏百年的鎮舖大旗捐給朝天宮文物館典藏。（記者蔡維斌／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 北港金福順捐贈清末手工刺繡朝天宮大旗給朝天宮文物館，該旗兼具宗教、商業與工藝價值，將由修復中心永久保存。

165年歷史雲林北港百年商號「金福順」荖葉檳榔舖，珍藏清末手工刺繡「朝天宮天上聖母大旗」，近日捐贈北港朝天宮文物館典藏。這件2018年登錄雲林一般古物珍貴文物，見證笨港商業發展與媽祖信仰歷史，讓有「小故宮 」之稱的朝天宮再添重要館藏。

這面大旗長427公分、寬94公分，追溯清末至日治初，距今約165年。旗面採紅底藍邊雙面刺繡，一面繡「臺笨朝天宮天上聖母聖駕」，另面「北港朝天宮天上聖母聖駕」，融合八仙、多寶、雙龍拜塔、海清、孔雀牡丹、五獅戲球等圖騰，繡工精細、保存完整。

金福順會長張崑煌表示，大旗上「臺笨」兩字，記錄早年笨港赴湄洲進香歷史，象徵北港檳榔產業興盛年代。旗幟採真金、真銀合金金線刺繡，展現工藝水準與宗教儀典莊嚴。他指出，清末檳榔是重要社交禮品也是藥材，北港商家成立「金福順」神明會，每年隨媽祖遶境、過爐祈福，大旗成為商舖共同信仰與團結象徵。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，金福順大旗兼具宗教、歷史與藝術價值，捐贈後館藏一般古物增至7件，館內珍藏逾百件刺繡文物及1萬5000餘件歷史文物，是國內重要宗教文物典藏重鎮。其中，被視為鎮廟三寶之一、乾隆年間出版的「天后昭應錄」，目前全球僅存3本，另兩本分別收藏於廈門圖書館及美國國會圖書館，對研究台灣媽祖信仰具重要價值。

朝天宮成立全國首座宮廟自設文物修復中心，與雲科大合作修復文物，未來將以專業保存機制維護「金福順」百年大旗，讓珍貴文化資產持續傳承，見證台灣媽祖信仰與北港進香文化歷史。