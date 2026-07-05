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致癌沙拉油變哪些食品 綠委林淑芬：消費者有權知道

記者蔡晉宇／台北4日電
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民進黨立委林淑芬。(本報資料照片)
民進黨立委林淑芬。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

林淑芬認為問題油品雖可依風險評估不全面下架，但中央仍應公布第二層加工食品與業者資訊，讓消費者掌握流向並避免市場猜測。

國內再爆食用油食安問題，民進黨立委林淑芬連日關注此議題，她今天再表示，不全面下架，不代表可以不公布致癌沙拉油變成哪些食品，消費者有權知道，且不公布未必能避免恐慌，反而可能讓市場自行猜測、讓消費者到處查證，最後造成更大的不信任。

林淑芬指出，食藥署昨天在記者會表示，這次問題油品依「食品違規案件產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」，屬於第八類「違反衛生標準」，因此目前採取第一層產品下架回收，也就是中聯油脂的大豆沙拉油及其分裝產品必須下架回收；至於使用問題油品再加工的第二層產品，經安全性評估後，不予全面下架，中央也不公布第二層業者名單。

林淑芬說，第二層產品要不要全面下架，當然可以依科學風險評估判斷；但「不全面下架」不代表「不公布資訊」。以南僑為例，會再自行檢驗一次，其實正好說明，愛惜商譽、重視食品安全的業者，會對上游原料多做一層確認，因為食品加工廠的產品最後是直接面對消費者，品牌信任得來不易。

林淑芬表示，一旦原料進入加工流程，後續可能變成冰淇淋、冷凍食品、醬料或其他日常食品，對重視商譽的業者來說，多驗一次，不只是自保，也是對消費者負責，也因此消費者當然有權知道，這批苯駢芘超過法定標準4倍以上的油，最後到底被加工成哪些食品、哪些產品、哪些批號。

林淑芬指出，更何況這兩天已經有食品加工業者主動公布受影響產品，並啟動下架、回收、退費或換貨，都是民眾在超市、便利商店、家中餐桌最常接觸到的日常食品，這些業者主動公布，並不是讓自己變成箭靶，而是在告訴消費者，哪些產品要注意，哪些產品不用恐慌，手上的商品該不該退貨、能不能繼續食用。

林淑芬說，如果中央堅持不公布第二層加工產品，那主動公布的業者反而承擔最多壓力，沒有公布的業者卻躲在資訊不透明後面。這對願意負責的業者不公平，對消費者更不公平。

精華 FAQ

  • 她認為第二層產品可依科學評估決定是否全面下架，但不能因為不全數下架，就連流向、業者與批號資訊都不公布，消費者有權知道。

  • 她指出不公開反而會讓市場自行猜測，消費者四處查證，最後形成更大的恐慌與不信任，資訊透明才有助於釐清哪些產品需注意。

  • 她舉例有業者主動公布受影響產品，並啟動下架、回收、退費或換貨，這樣能讓消費者知道手上商品是否受波及，也顯示對品牌與食安負責。

民進黨

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