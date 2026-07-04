我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

每天花3小時處理傷口、綁繃帶練爵士鼓… 罕病生獲總統教育獎

記者許維寧／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
新北市土城國小王柏權今年獲得總統教育獎，夢想是成為爵士鼓教師，教導弱勢家庭學生打...
新北市土城國小王柏權今年獲得總統教育獎，夢想是成為爵士鼓教師，教導弱勢家庭學生打鼓。(記者蘇健忠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

2026總統教育獎表揚60名學生，王柏權以罕病仍苦練爵士鼓、洪嘉璐則克服聽障精進外語，兩人都以毅力追夢並盼回饋社會。

2026總統教育獎昨日於總統府舉行頒獎典禮，總計60名學生獲獎。新北市土城國小學生王柏權患有先天性表皮分解性水泡症（俗稱泡泡龍），但他克服身體疼痛，綁著繃帶打爵士鼓，期望成為爵士鼓教師；台大生洪嘉璐自幼經歷重度聽損與意外失聰，經努力後能說流利的中英文，她盼赴美留學，回台後建立適合聽障者的英語學習環境。

賴清德總統昨親自頒獎勉勵獲獎學生。賴總統致詞時表示，每位同學都非常不簡單，雖然遭遇不同挑戰，但同樣展現出無比的勇氣與毅力，也期待藉此帶給更多人啟發，勇敢面對人生挑戰、為理想打拚。

賴總統還說，台灣不大，但台灣之所以偉大，是因為有許多人像同學們一樣用行動改變命運，不僅展現生命最堅強和溫暖的力量，也讓世界看見台灣。期許同學們勇敢追夢，開創屬於自己的一片天。

王柏權因罹患先天性表皮分解性水泡症，身上會不斷產生水泡、傷口，也因為皮膚反覆受傷，導致四肢變形而行動不便，每天需耗費逾3小時處理傷口，但他利用漫長的換藥時間閱讀、看爵士鼓影片。

為了復健變形的關節，王柏權開始學打爵士鼓，後來參與爵士鼓比賽得名，也獲得成就感。

王柏權分享，打鼓時需用繃帶綁著手，一次約練習半小時，也因虎口常裂開，常需暫停擦藥、休息，但打鼓時總是心情愉快，能釋放心理壓力。夢想是成為爵士鼓教師，教導弱勢家庭學生打鼓，得到總統教育獎很有成就感，未來會盡力回饋社會。

台大生洪嘉璐則克服聽障於外語學習上的屏障。她談到，小時候被診斷出聽障時，完全不會說話，父母帶著她接觸聽障組織學習聽覺口語訓練，還為她讀繪本，「我也讀故事給他們聽。」以此鍛鍊中文，爾後接觸迪士尼卡通練習英文，後來進階為看英文新聞；就讀台大時爭取擔任國際生志工、全英文實習等，藉此練習英文口說。

洪嘉璐已錄取紐約大學國際關係碩士。她希望赴美接觸聽障組織、學習專業知識，回台後協助建立適合聽障者的英語學習環境。

台灣大學洪嘉璐克服聽障，能說流利的中英文，日前已錄取紐約大學國際關係碩士。(記者...
台灣大學洪嘉璐克服聽障，能說流利的中英文，日前已錄取紐約大學國際關係碩士。(記者蘇健忠／攝影)

精華 FAQ

  • 今年共有60名學生獲得2026總統教育獎，賴清德總統並在總統府親自頒獎，肯定他們面對困境仍展現勇氣、毅力與努力不懈的精神。

  • 王柏權罹患先天性表皮分解性水泡症，每天要花3小時以上處理傷口，仍利用換藥空檔看鼓影片、綁繃帶練鼓，並在比賽中得名。

  • 洪嘉璐已錄取紐約大學國際關係碩士，計畫赴美接觸聽障組織並學習專業知識，回台後建立更適合聽障者的英語學習環境。

賴清德

上一則

陸民族團結法生效 邱垂正：衝突對立難免

下一則

新聞評論/吳乃仁橫行自如 證明政黨輪替必要

延伸閱讀

晨光基金會頒42學子獎助學金 每人6000元

晨光基金會頒42學子獎助學金 每人6000元
紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷
師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭 判賠37萬

師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭 判賠37萬

退休後走進舞池 法拉盛華人長者跳出健康與社交圈

退休後走進舞池 法拉盛華人長者跳出健康與社交圈

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

2026-06-26 15:50

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐