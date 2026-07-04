我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

新聞眼／食藥署不公布問題油下游名單 健康把關不如民企

記者林琮恩
聽新聞
test
0:00 /0:00
食藥署舉行記者會說明致癌沙拉油處理情況。(記者林琮恩／攝影)
食藥署舉行記者會說明致癌沙拉油處理情況。(記者林琮恩／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

問題沙拉油流入多家食品業者後，食藥署認為成品風險低而不公布名單，但民間企業已自主下架，外界批評官方把關不如民企。

致癌沙拉油風暴延燒，源頭中聯油品的大豆沙拉油一級致癌物苯駢芘超標四倍，流向下游泰山、福懋油、福壽三家油品業者，再被賣給下游食品業者，才被南僑公司自主檢驗發現異常。衛福部食藥署3日對外說明，認定成品致癌機率低，不願對外公布名單，也未強制下架產品，但民眾也因此難以避免食安風險。

各縣市公布多家受影響業者，包括桂冠、卜蜂、味王等，致癌沙拉油被製成義大利麵冷凍調理包，民眾烹調常用的沙拉醬，也被做成雞塊等各式炸物等，再販售給更下游的小吃店、夜市攤商、自助餐業者。食藥署將下游業者視為「受害者」，盼「不公布、不肉搜」，但有心為民眾把關食安，汰換疑慮食材的下游攤商，卻因此無力可施。

食安把關講求科學，食藥署經風險評估，換算疑慮油品製成食品成品後，所含苯駢芘濃度已被稀釋，食安風險低、不必回收。於此同時，卻已有多家大型食品業者，包含桂冠公司在內，自行公布使用疑慮油品產品類型，自主下架回收並接受民眾退貨。本應為民眾健康把關的食藥署，對食安事件寬鬆程度，竟不如民間私人企業。

食藥署握有使用致癌沙拉油製成各式食品的下游食品業者，卻不公布名單。食藥署可以本於科學把關食安，認為依規定不需回收，避免標準不一失信於民，但握有名單卻不公布，已損及民眾「知的權利」，民眾有權了解吃下肚食品是否遭波及，並自行判斷風險，沒收知情權、加深民眾飲食焦慮，與食藥署「安民心」初衷背道而馳。

食藥署應在清楚說明風險後，盡快向民眾公布致癌沙拉油流向及疑慮品項名單，民眾才能重拾對食安單位及食品安全信任。

精華 FAQ

  • 源頭是中聯油品的大豆沙拉油，苯駢芘超標四倍後流向泰山、福懋油、福壽等業者，再進入桂冠、卜蜂、味王等下游食品產品，影響範圍擴大。

  • 食藥署依風險評估認為成品經稀釋後致癌機率低，因此未強制回收，也不願公布名單，並將下游業者視為受害者，希望避免引發不必要恐慌。

  • 因為多家食品業者已自行公布使用疑慮油品的產品類型，主動下架回收並接受退貨；相較之下，食藥署握有名單卻不公開，讓民眾難以自行避險。

上一則

多所大學院校修校規 學生畢業1年內仍可啟動懲處

下一則

致癌沙拉油問題品項增至18項 流向逾200通路 雙北54校曾使用

延伸閱讀

台1300公噸大豆沙拉油致癌物超標 泰山、福壽、福懋等14款回收

台1300公噸大豆沙拉油致癌物超標 泰山、福壽、福懋等14款回收
台「大豆沙拉油」驗出苯駢芘超標 醫揭一級致癌物真相

台「大豆沙拉油」驗出苯駢芘超標 醫揭一級致癌物真相
瘦瘦針水貨橫行 食藥署擬列入境申報 今年來43件打針不良反應

瘦瘦針水貨橫行 食藥署擬列入境申報 今年來43件打針不良反應
台事後避孕藥開放藥局購買 需在一定時間內回診

台事後避孕藥開放藥局購買 需在一定時間內回診

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

2026-06-26 15:50

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐