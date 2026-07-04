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致癌沙拉油300家業者中鏢 僅下架油品 雞塊、沙拉醬等不下架

台灣新聞組／台北4日電
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中聯油脂大豆沙拉油被檢出致癌物超標，波及下游食品業者，衛福部表示這些產品食安風險...
中聯油脂大豆沙拉油被檢出致癌物超標，波及下游食品業者，衛福部表示這些產品食安風險低，依規定不必回收。示意圖。(記者張文玠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

中聯油脂沙拉油遭驗出致癌物超標，流向泰山、福壽等品牌，波及全台至少300家業者；食藥署要求僅回收油品，並研擬改為逐批抽驗強化把關。

中聯油脂4月初製造大豆沙拉油被檢出一級致癌物苯駢芘超標，共1300公噸流向泰山、福壽及福懋油三大品牌。台中市食安處昨晚公布第二波稽查結果，問題油品維持18個品項，批號增加至30個，全國至少300家業者受波及，目前回收油品約17公噸，約僅1%。由於油品加工品眾多，風波持續擴大中。

國內再爆發重大食安危機，外界質疑大型食用油脂安全把關機制出現破口，每半年一次自主檢驗頻率太低，監管鬆散。食藥署長姜至剛指出，未來擬針對大型食用油脂製造業者，要求逐批抽驗，並且檢討抽驗方式，避免抽樣不精，導致檢驗結果失準。他表示，待收到業者檢討報告，將會同專家學者研擬具體預防措施，對外公告。

食藥署要求，業者於昨天中午前將通路販售油品全數回收，否則最高罰款300萬元(台幣，下同)。姜至剛指出，至昨天中午，共計回收17.422公噸，精確數字持續匯整中。食藥署依「食品違規案件產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」，要求第一層產品下架回收，僅回收油品，至於油品製成的雞塊、沙拉醬等第二層成品，不在回收範圍。

泰山、福壽和福懋油供應的300家業者，不乏知名食品業者與加工廠，昨天傳出味全、金色三麥、國防部福利事業管理處皆受波及。部分業者自行啟動回收作業，雞肉大廠卜蜂主動下架56項產品，不排除全數銷毀；味王公司表示，雲林大埤廠生產的八項泡麵油包，使用到問題油品，廠區庫存已封存，至於已售出部分可至原通路退貨。

中聯油脂大豆沙拉油被檢出致癌物，是下游食品業者南僑自主檢驗發現。姜至剛指出，目前針對資本額3000萬元以上食用油脂製造工廠，有三道檢驗把關程序，第一道定期自主檢驗、第二道委託外部檢驗，最低檢驗周期為每半年至少一次，第三道為後市場抽驗。食藥署於2022至2025年，後市場抽驗275件油品苯駢芘殘留，均未超標。

第三方檢驗機構「SGS檢驗報告」中，中聯致癌沙拉油中，除苯駢芘，另有苯駢蒽、Chrysene、苯駢苊三項多環芳香烴物質超標，外界質疑其餘物質未訂定限量標準。姜至剛表示，苯駢芘外多環芳香烴類，早訂有殘留上限每公斤10微克，前述三項物質均須符合此規定，該批油品殘留情況也已違規。

台大農化系教授蘇南維指出，沙拉油苯駢芘殘留超標相當罕見，目前中聯公司其餘油品留樣檢驗結果均合格，且食用油製程中經脫膠、脫臭、脫酸、脫色等精煉程序，可降低苯駢芘含量，此次事件可能與進口黃豆原料有關，但也不排除製程控制未臻完善所致。

苯駢芘超標 問題沙拉油流向 製表／趙容萱、林敬家、元氣中心
苯駢芘超標 問題沙拉油流向 製表／趙容萱、林敬家、元氣中心

精華 FAQ

  • 中聯油脂4月初製造的大豆沙拉油檢出苯駢芘超標，約1300公噸流向三大品牌，已知至少300家業者受波及，目前回收量僅約17公噸，約占1%。

  • 食藥署依現行違規產品處理原則，只要求第一層產品下架回收，也就是問題油品本身；油品製成的雞塊、沙拉醬等第二層成品，暫不列入強制回收範圍。

  • 食藥署長表示，將檢討現行每半年一次的自主與外部檢驗方式，未來擬對大型食用油脂製造業者改採逐批抽驗，並在收到業者報告後研擬具體預防措施。

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