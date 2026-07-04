致癌沙拉油問題品項增至18項 流向逾200通路 雙北54校曾使用

致癌沙拉油風暴愈滾愈烈，多家夜市、賣場及量販店業者都爆出曾使用相關批號的油品。圖為示意圖。(記者黃仲裕／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中聯油脂大豆沙拉油驗出多種致癌PAHs超標，問題品項增至18項。

中聯油脂大豆沙拉油驗出多種致癌PAHs超標，問題品項增至18項。 重點二： 涉案油品流向224家通路與餐飲品牌，雙北共54所學校曾使用。

涉案油品流向224家通路與餐飲品牌，雙北共54所學校曾使用。 重點三：食藥署要求全面檢討抽驗制度，三大廠已停用並準備求償。

致癌沙拉油風暴愈滾愈烈，根據最新SGS檢驗報告，中聯油脂生產的大豆沙拉油還驗出3種多環芳香族碳氫化合物（PAHs）超標。台中市食安處昨公布問題品項增至18品項、22個批號，流向224家通路，包括王品、聯華、廣達香、桂冠、美食家、卜蜂、老協珍、康達盛通、大買家、晶華酒店、路易莎、爭鮮、貴族世家等。

外界擔心問題油流向學校營養午餐，台北市教育局清查，22校5月上旬曾使用問題油品，新北市查出32校曾使用。地方官員感嘆，連國家認證油品都出問題，誰來把關食安？

中聯油脂昨公布6月29日SGS檢驗報告，除苯駢芘超標4倍，還檢出苯駢[a]蒽（Benz[a]anthracene，為致癌物質）每公斤3.7微克、䓛（Chrysene）每公斤3.4微克、苯駢[b]螢蒽（Benzo[b]fluoranthene）每公斤6.1微克，也都超標。

台中市食安處追查，這批問題油品共1,300公噸，製造日期4月4日，有效期限至9月30日，目前流向福懋油588公噸、福壽實業421公噸、泰山企業291公噸，再製成成品出售，昨新查出餐飲業、小吃攤常用的兩款業務油「益康大豆沙拉油」18L、18KG，及「益康烹調油」18L，以及僅供外銷的「青果多酚精華調合油」2L，問題產品增至18品項、22個批號，已流向多家知名通路與餐飲品牌。

南投縣衛生局表示，南華食品工業自主通報，進貨福懋油問題批號大豆沙拉油9千公斤，製成華南玉筍、椒麻鮮筍等產品，部分已銷往日本、美加與紐西蘭，現場6049罐成品已封存。金福華食品進貨泰山大豆沙拉油2萬5千多公斤，已全數生產沙茶醬、豆瓣醬等調味產品，現場無原料庫存，昨已盤點並通知下架。

中市經發局昨查核202家市場、夜市、賣場及量販店業者，查獲28家使用涉案油品，全數下架。彰化縣衛生局表示，主要流向全聯、大全聯、萬家福與80多家小型業者，已下架980公斤。台北市市場處統計，已查出北市公有市場109家攤商、攤販集中場44家攤商，曾使用問題油品，要求相關攤商立即停用、更換。

台北晶華酒店昨聲明，盤點館內油品，此次涉及的相關批號油品僅曾使用於員工餐廳，旗下對外營業餐廳皆未使用。

王品集團證實，內部清查高屏18家門市、青花驕的青麻椒鍋底，以及萬鮮的零售罐裝沙茶醬，確實曾使用到受影響批號之油品，已全面停用。

民進黨立委林淑芬質疑，若非下游廠商南僑油脂自行送驗，多一道把關，這起事件根本不會曝光，「業者自主管理已經破功」。林淑芬說，中聯油脂供應泰山、福壽及福懋油的大豆沙拉油，第一次自主檢驗合格，但南僑油脂因自主管理再度委外檢驗，竟驗出苯駢芘超標，再通知中聯重新送驗後，第二次才確認不合格，並通報食藥署。

食藥署長姜至剛說，現行食用油管理檢驗流程沒有問題，正調查中聯油脂油品出包原因，檢視是否高溫變質或製程出問題。另將針對此次事件全面檢討現行管理制度，包括是否提高抽驗頻率、強化後市場監測等。

國內油品再爆食安危機，由於此次是下游廠商自主檢驗發現數值有異常，通報供應商後一路追查才發現問題。油品業者直言，這是因為廠商並未對每批成品進行檢驗，而是依賴半年一次的自主檢驗所致。

據了解，泰山、福壽、福懋油自中聯油脂進貨後，都是直接分裝為不同包裝、容量產品，而後銷售給業務端如餐飲通路，或是在零售通路上架直接賣給消費者。

衛福部長石崇良表示，這批油在4月製造時，業者中聯油脂自主檢驗合格。而泰山與福壽都表示，向中聯油脂進貨，依照法規都必須要自主檢驗，但頻率為半年一次，而福壽上一次的檢驗是今年2月，當時無異狀。

但至於為何是由南僑發覺異常，通報供應商再轉報中聯？主要是因為南僑購買大豆油後，是作為原料調配，而非直接分裝銷售，而內規是每批原料都要檢驗，才發現原料可能有問題。

有油品業者透露，苯駢芘不太可能是添加，應該是原料汙染，此次出包應是中聯疏忽，可能要檢視設備是否有問題，或是機器條件設定是否跑掉。

只是泰山等3大廠在分裝後的成品並沒有每批檢驗，有業者表示，法規並沒有強制規定，且有苯駢芘的機率實在太低，過去更沒有出現過問題，廠商也自然不會花太多心思在這方面。

衛福部食藥署強調，業者須針對原料、半成品或成品，實施每半年或每批至少一次的強制檢驗。違者處3萬到300萬罰鍰。

但此次自主下架，對於三大廠仍是造成損失，福壽表示，初估損失大約在8、9千萬元，後續會向中聯油脂求償；泰山則表示，目前損失金額還無法估算，待全數盤點完後，會依供應商合約辦法求償。