台軍公教明年調薪4％ 社會貧富趨兩極化 7戶年所得千萬免繳稅

行政院2日端出軍公教待遇調整方案，稱台灣經濟成長亮眼，加上民間企業平均薪資與最低工資均成長，需要為軍公教加薪留才，兩階段加薪預計受惠人數達72萬人。示意圖。(記者曾學仁／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 行政院拍板軍公教兩段式調薪，先加給後通案調整4%。

行政院拍板軍公教兩段式調薪，先加給後通案調整4%。 重點二： 低階公務員實質調幅較高，基層最高可達9.98%。

低階公務員實質調幅較高，基層最高可達9.98%。 重點三：綜所稅統計顯示45%申報戶免稅，且出現千萬所得戶免繳稅。

行政院會昨通過明年軍公教待遇調整方案，首度採兩段式加薪。今年7月1日起，專業加給、主管加給定額各調增2000元（台幣，下同），以此墊高整體薪資基數；明年再通案調薪4%。財政部 近日也公布2024年綜所稅初步統計專冊，698萬申報戶中，約有316萬戶、約45％所得淨額為零，免繳綜所稅。其中有634戶綜合所得超過200萬元，在扣除免稅額及扣除額後免繳稅，包含28戶全年所得逾500萬元、七戶所得1000萬元以上。

本報系聯合報報導，行政院人事行政總處副人事長張秋元指出，政府是先透過定額提高專業加給和主管加給，將薪資分母做大，明年再以此為基礎，通案調薪4%，整體軍公教調幅就會更大，盼明顯提升公部門人才競爭力。依此換算調幅，基層最高有9.98%，主管最多11.56%。行政院長卓榮泰表示，核心精神在於「強化照顧基層人員」、「鼓勵擔任主管」及「提升公部門薪資競爭力」。

此外，明年初考、普考和高考三級初任人員起薪，分別為3萬8360元、4萬6770元，與5萬9460元；其中，初考初任人員月薪將高於大學畢業生薪資中位數3萬6000元。

針對調薪考量，卓榮泰說，台灣經濟成長率優於全球及主要經濟體，消費者物價指數持續上漲，民間企業平均薪資與最低工資均持續成長，為提升公部門現職人員薪資水準，經濟成長果實共享，落實照顧基層，希望藉由提高軍公教起薪，強化留才及攬才競爭力，帶動國內薪資成長等正向循環。

全國公務人員協會理事長葉書羽表示，先前公務團體一直主張，希望可提高基層公務員的調薪幅度，這次人事總處有回應相關訴求；此外，這次在主管加給部分有所調整，可以鼓勵公務員願意承擔更多責任，整體給予政院正面評價。

台灣教育產業工會等10個教師工會則認為，整體調幅偏保守，難以改善教師留才及學校行政人力流失問題，軍公教待遇調整必須告別過去「缺乏法律依據、高度依賴首長意志」的恩給式施捨，邁向建構公開、透明且科學的制度化常態。

另外，財政部公布最新綜所稅申報統計專冊，其中，年賺千萬的富人節稅有道，一毛綜所稅都不用繳，引發關注。免繳綜所稅的316萬戶中，多數所得總額集中在200萬元以下，但亦有不少高所得族群「節稅有道」。包括有554戶綜合所得總額在200萬至300萬元間、41戶在300萬至400萬元、11戶在400萬至500萬元、14戶在500萬至700萬元、七戶在700萬至1,000萬元、三戶1,000萬至2,000萬元，甚至2,000萬元以上也有四戶。

財政部官員解釋，近年綜所稅各項免稅額與扣除額不斷提高，加上高所得族群多採列舉扣除額節稅，例如醫藥及生育費沒有扣抵上限，捐贈給政府機關也可全額列舉，運用各種扣除額，讓所得淨額降至零。不過財政部近年確實有關注到相關現象，若發現有異常列報情形，也會交叉比對相關資料，以落實租稅公平。

就低所得者來看，年所得10萬元以下免繳稅有65.9萬戶，增加1.6萬戶，成長率2.5％；年所得10到20萬元、免繳稅戶數為68.3萬戶，減少5000多戶。

中國時報報導，年收入10萬元以下免繳稅戶數增加，顯示低收入戶更多，台灣社會貧富兩極化，讓民眾產生相對剝奪感。

歷年軍公教加薪幅度 製表／政治中心