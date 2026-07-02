我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／C羅淘汰賽首進球、拉莫斯絕殺 葡萄牙晉級16強

台積太太開便當店 CEO魏哲家讚亞利桑納最好吃之一

台軍公教明年調薪4％ 7月加給先漲

台灣新聞組／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院2日端出軍公教待遇調整方案，稱台灣經濟成長亮眼，加上民間企業平均薪資與最低...
行政院2日端出軍公教待遇調整方案，稱台灣經濟成長亮眼，加上民間企業平均薪資與最低工資均成長，需要為軍公教加薪留才，兩階段加薪預計受惠人數達72萬人。示意圖。(記者曾學仁／攝影)

行政院會昨通過明年軍公教待遇調整方案，首度採兩段式加薪。今年7月1日起，專業加給、主管加給定額各調增2000元（台幣，下同），以此墊高整體薪資基數；明年再通案調薪4%。財政部近日也公布2024年綜所稅初步統計專冊，698萬申報戶中，約有316萬戶、約45％所得淨額為零，免繳綜所稅。其中有634戶綜合所得超過200萬元，在扣除免稅額及扣除額後免繳稅，包含28戶全年所得逾500萬元、七戶所得1000萬元以上。

本報系聯合報報導，行政院人事行政總處副人事長張秋元指出，政府是先透過定額提高專業加給和主管加給，將薪資分母做大，明年再以此為基礎，通案調薪4%，整體軍公教調幅就會更大，盼明顯提升公部門人才競爭力。依此換算調幅，基層最高有9.98%，主管最多11.56%。行政院長卓榮泰表示，核心精神在於「強化照顧基層人員」、「鼓勵擔任主管」及「提升公部門薪資競爭力」。

此外，明年初考、普考和高考三級初任人員起薪，分別為3萬8360元、4萬6770元，與5萬9460元；其中，初考初任人員月薪將高於大學畢業生薪資中位數3萬6000元。

針對調薪考量，卓榮泰說，台灣經濟成長率優於全球及主要經濟體，消費者物價指數持續上漲，民間企業平均薪資與最低工資均持續成長，為提升公部門現職人員薪資水準，經濟成長果實共享，落實照顧基層，希望藉由提高軍公教起薪，強化留才及攬才競爭力，帶動國內薪資成長等正向循環。

全國公務人員協會理事長葉書羽表示，先前公務團體一直主張，希望可提高基層公務員的調薪幅度，這次人事總處有回應相關訴求；此外，這次在主管加給部分有所調整，可以鼓勵公務員願意承擔更多責任，整體給予政院正面評價。

台灣教育產業工會等10個教師工會則認為，整體調幅偏保守，難以改善教師留才及學校行政人力流失問題，軍公教待遇調整必須告別過去「缺乏法律依據、高度依賴首長意志」的恩給式施捨，邁向建構公開、透明且科學的制度化常態。

另外，財政部公布最新綜所稅申報統計專冊，其中，年賺千萬的富人節稅有道，一毛綜所稅都不用繳，引發關注。免繳綜所稅的316萬戶中，多數所得總額集中在200萬元以下，但亦有不少高所得族群「節稅有道」。包括有554戶綜合所得總額在200萬至300萬元間、41戶在300萬至400萬元、11戶在400萬至500萬元、14戶在500萬至700萬元、七戶在700萬至1000萬元、三戶1000萬至2000萬元，甚至2000萬元以上也有四戶。 

財政部官員解釋，近年綜所稅各項免稅額與扣除額不斷提高，加上高所得族群多採列舉扣除額節稅，例如醫藥及生育費沒有扣抵上限，捐贈給政府機關也可全額列舉，運用各種扣除額，讓所得淨額降至零。不過財政部近年確實有關注到相關現象，若發現有異常列報情形，也會交叉比對相關資料，以落實租稅公平。

就低所得者來看，年所得10萬元以下免繳稅有65.9萬戶，增加1.6萬戶，成長率2.5％；年所得10到20萬元、免繳稅戶數為68.3萬戶，減少5000多戶。

中國時報報導，年收入10萬元以下免繳稅戶數增加，顯示低收入戶更多，台灣社會貧富兩極化，讓民眾產生相對剝奪感。

歷年軍公教加薪幅度（製表／政治中心）
歷年軍公教加薪幅度（製表／政治中心）

精華 FAQ

  • 是，行政院採兩段式調薪。先自今年7月1日起，專業加給與主管加給各定額增加2000元；明年再以提高後的薪資基數，通案調薪4%，使整體增幅更高。

  • 依官方換算，因先墊高加給後再調4%，整體調幅會被放大。基層人員最高約可達9.98%，主管人員則最多約11.56%，目的是提升留才與公部門競爭力。

  • 財部公布近年統計顯示，約316萬戶所得淨額為零，其中還有不少高所得者免繳稅。主因是免稅額、扣除額提高，加上列舉扣除額運用得當，可讓所得淨額降到零。

財政部

上一則

谷立言拋台灣成無人機蜂巢 立委陳冠廷：需建完整生態系

延伸閱讀

台灣軍公教明年加薪逾4％？卓榮泰今拍板

台灣軍公教明年加薪逾4％？卓榮泰今拍板
台上市公司薪資王 聯發科平均446萬5連冠 台積電僅第三

台上市公司薪資王 聯發科平均446萬5連冠 台積電僅第三
天普市府服務規費 下月調漲3.4%

天普市府服務規費 下月調漲3.4%
台北豪宅「帝寶傳奇戶」賣9年終於賣掉了 原屋主賠售790萬元

台北豪宅「帝寶傳奇戶」賣9年終於賣掉了 原屋主賠售790萬元

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27

超人氣

更多 >
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
4生肖7月貴人、財神、桃花齊上門 屬牛所有關卡都打通

4生肖7月貴人、財神、桃花齊上門 屬牛所有關卡都打通
世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
好市多新品泡菜上架 酸香脆爽合華人口 炒菜也好吃

好市多新品泡菜上架 酸香脆爽合華人口 炒菜也好吃