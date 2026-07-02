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台「大豆沙拉油」驗出苯駢芘超標 醫揭一級致癌物真相

記者沈能元／台北即時報導
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製油上游大廠「中聯油脂」主動通報1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物「苯駢...
製油上游大廠「中聯油脂」主動通報1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物「苯駢芘」含量超標，食藥署清查發現，這批油品供應泰山、福壽、福懋等業者，共製廿一款大豆沙拉油品。業者已緊急啟動下架回收機制，圖中油品並無問題批號。(記者季相儒／攝影)

衛福部食藥署公布，中聯油脂公司自主檢驗發現，一批「大豆沙拉油」檢出苯駢芘含量超標，油品已流向泰山、福壽及福懋等業者，總量約達1300公噸，受影響產品已增至21項，呼籲民眾停止食用。台北榮總臨床毒物科主任楊振昌指出，苯駢芘通常與高溫加熱有關，若長期、大量暴露，可能增加肺癌，大腸癌、胃癌等消化道癌症風險。

「民眾聽到食用油有一級致癌物，心中難免恐慌。」楊振昌說，苯駢芘為多環芳香族碳氫化合物（PAHs）中的一種，若長期、大量暴露，可能增加肺癌，以及大腸癌、胃癌等消化道癌症。苯駢芘通常與高溫加熱有關，當油脂在油炸、燒烤等高溫的過程中，就有可能產生。

楊振昌說，苯駢芘超標其實不用過度驚慌，依衛福部資料顯示，其在人體代謝速度快，相關資料顯示，動物試驗約兩周內即可排除。但平時烹調建議避免長時間高溫油炸、大火爆炒，特別是廚師、家庭主婦時常烹飪，最好減少高溫油炸等烹調方式，可以改採水煮、清蒸或低溫等方式，並選用好的抽油煙機。

「違規就是違規。」楊振昌說，當油脂在高溫等製作過程中，就有可能產生苯駢芘，業者應做好相關的款控措施，避免過程中產生苯駢芘，民眾應避免長期大量暴露及食用高溫油炸及燒烤類食物。

精華 FAQ

  • 食藥署公布，中聯油脂一批大豆沙拉油檢出苯駢芘超標，且已流向泰山、福壽、福懋等業者，總量約1300公噸，受影響產品增至21項。

  • 醫師指出，苯駢芘屬多環芳香族碳氫化合物，常在油炸、燒烤等高溫製程產生。若長期大量暴露，可能提高肺癌，以及大腸癌、胃癌等風險。

  • 醫師建議不必過度驚慌，但應避免長時間高溫油炸與大火爆炒，改採水煮、清蒸或低溫烹調，並選用良好抽油煙機，降低暴露風險。

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