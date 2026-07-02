台1300公噸大豆沙拉油致癌物超標 泰山、福壽、福懋等14款回收
衛福部接獲國內油品代製廠「中聯油脂」主動通報，1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，一級致癌物「苯駢芘」含量超標，比現行標準高出四倍。食藥署食品組組長許朝凱指出，這批產品已出貨至泰山、福壽、福懋等零售業者，製作14款大豆沙拉油品，業者啟動下架回收機制，各地衛生局正清查流向。
中聯油脂已遭台中市政府要求立即全面停止產線與出貨。
林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，「苯駢芘」屬多環芳香烴，若民眾長時間吸入接觸，恐增加肺腺癌風險。如長期攝食「苯駢芘」殘留過量食物，恐增加腸胃道癌風險。
顏宗海強調，油品製程中可能因溫度過高而產生這類致癌物質，也可能為環境汙染，主管機關務必查明汙染源頭。
許朝凱表示，「中聯油脂」於6月30日、7月1日二度主動通報，指稱「大豆沙拉油」批號315-1150404（製造日期2026年4月4日、有效日期2026年9月30日）於自主檢驗時，檢出「苯駢芘」每公斤8.1微克，不符我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」限量標準每公斤2微克，這批大豆沙拉油已供應泰山、福壽及福懋使用。
食藥署昨午會同台中市食安處至中聯、福懋及福壽等廠商查核，證實這批「苯駢芘」超標的大豆沙拉油產品分別出貨予福懋588公噸、福壽421公噸、泰山291公噸，總計1300公噸。三家業者獲得通知後，均已啟動下架回收機制。
經統計，疑慮產品共14項，分別為泰山十款、福懋一款、福壽三款，加上中聯油脂上游品項，合計15項。許朝凱指出，民眾如持有業者公布受影響產品，請暫停食用，並依業者公布辦理退貨。
下架品項最多項目的泰山表示，接獲通知後，不但預防性下架使用該批原料的所有產品出貨，庫存封存，除4月生產的商品批次外，再擴大下架相關商品至4至6月生產批次範圍。
福壽也說，收到通知後，隨即展開廠內原料及相關產品的全面盤查，廠內目前已無該批問題原料及產品，受影響品項均已納入下架回收範圍，營業用油將由專人負責通知及後續處理，一般消費者的退貨方式則將另行公告。
福懋油則說，接獲通報後，公司即刻停止該批次相關成品出貨，並展開產品流向盤查作業。
中聯油脂在晚間發出道歉聲明，承諾立刻實施更嚴格的自主管理，包括「加驗驗收原料」、「增加自主檢驗頻率」，並落實「每批次油品委外送驗」，確認品質絕對合格後才准予放行出貨。
問題油品由國內油品代製廠中聯油脂生產，屬大豆沙拉油批號315-1150404。業者自主檢驗時發現苯駢芘超標，隨即主動通報衛福部與主管機關處理。 檢出的是一級致癌物苯駢芘，每公斤8.1微克，已超過我國食品污染物質標準每公斤2微克，約高出四倍。主管機關已要求相關產品停止出貨並回收。 受影響原料分別供應泰山、福壽、福懋三家業者，合計1300公噸，擴及15項產品。三業者已啟動下架回收、封存庫存並公告退貨方式，衛生局持續清查流向。
精華 FAQ
問題油品由國內油品代製廠中聯油脂生產，屬大豆沙拉油批號315-1150404。業者自主檢驗時發現苯駢芘超標，隨即主動通報衛福部與主管機關處理。
檢出的是一級致癌物苯駢芘，每公斤8.1微克，已超過我國食品污染物質標準每公斤2微克，約高出四倍。主管機關已要求相關產品停止出貨並回收。
受影響原料分別供應泰山、福壽、福懋三家業者，合計1300公噸，擴及15項產品。三業者已啟動下架回收、封存庫存並公告退貨方式，衛生局持續清查流向。
上一則
台事後避孕藥開放藥局購買 需在一定時間內回診
下一則