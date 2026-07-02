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Uber免費機車載客體驗 北市府痛批挑釁法令開罰

記者胡瑞玲洪子凱／台北2日電
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叫車平台Uber1日下午起於台北市北投至新北投區間，推出為期一個月的北投短程文化...
叫車平台Uber1日下午起於台北市北投至新北投區間，推出為期一個月的北投短程文化體驗，主打機車免費載客，由於此舉恐違法，北投站外有員警稽查。（記者曾原信／攝影）

Uber今年5月傳出將試辦「機車載客」服務，當時交通部即表示此舉違法，一旦上路將開罰，不料時隔一個多月，Uber昨宣布，在北投推出為期一個月的免費「短程文化體驗計畫」機車載客服務。北市府交通局長謝銘鴻則在臉書上痛批，Uber此舉已挑釁既有法令，市府絕不手軟；交通部也說，支持北市府開罰。

Uber昨下午啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，預計在北投站、新北投站、北投文物館等周邊五公里範圍試營運，只見APP上出現「純電機車優步」選項，但需等待較長時間，有民眾成功搭乘。

北市府公運處長李昆振說，目前尚未接到檢舉，不過既然平台上有出現該選項，意即業者已踏出違法第一步，將請業者說明改善，後續若有明確事證將依法開罰。根據「公路法」第77條規定，駕駛人可處20萬元(台幣，下同，約6278美元)罰鍰，公司最高可處2500萬元罰鍰。

此外，根據公路法等相關法規規定，個人以小型車、機車違規經營汽車運輸業者，首次可罰10萬元起，並吊扣車牌和駕照四個月，累犯也將加重開罰，第五次以上違規或六個月內非法營運兩次以上，可罰廿萬元並吊銷車牌和駕照，兩年內不得再考領駕照。

李昆振強調，過去若機車白牌若被查獲違規載客，可能面臨罰款，牌照也有可能被扣，乘客及駕駛會被帶回做筆錄。

交通部政務次長陳彥伯也說，現行公路法沒有開放機車作為營運載客的工具，Uber這樣的營運方式是違法，政府不允許機車違法載客。

陳彥伯說，雖然業者是用免費的文化體驗來包裝，但有無違法是依據營運樣態事實認定，而非有無收費來判斷，體驗活動本質就是種商業營運特性。他也重申，此為違法行為，後續經查確實有違法情形，支持台北市政府依公路法懲處。

對此，Uber表示，此次推出文化體驗，是希望透過參與者的回饋，累積在地短程移動、安全機制與使用體驗等相關經驗，作為未來持續交流與討論的重要基礎。相關安全措施、保障及支援將依適用機制及有關規範辦理。

精華 FAQ

  • Uber啟動的是為期一個月的免費「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，範圍涵蓋北投站、新北投站、北投文物館等周邊五公里內，APP也出現相關選項。

  • 官方認為現行公路法沒有開放機車作為營運載客工具，是否違法看實際營運樣態，不因免費或體驗包裝而改變本質，因此若查有事證就會開罰。

  • Uber表示，希望透過參與者回饋累積在地短程移動、安全機制與使用體驗等經驗，作為未來持續交流討論的基礎，並稱相關安全措施將依規範辦理。

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