我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

砍社安金對年長女性衝擊較大 職場上薪資不平等影響

三鶯線通車試營運2個月免費 首日逾2萬人次

台灣新聞組／新北1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
新北市捷運三鶯線6月30日通車，許多民眾搶頭香搭乘第一班次列車。（記者潘俊宏／攝...
新北市捷運三鶯線6月30日通車，許多民眾搶頭香搭乘第一班次列車。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

三鶯線通車首日免費試乘湧入大批人潮，六小時運量破兩萬人次，沿線居民盼其改善通勤、拉近與雙北距離。

捷運三鶯線昨通車，下午2時起免費試乘至8月31日，吸引大批民眾體驗。通車前，月台、車廂就被搶著嘗鮮的民眾擠得水洩不通，短短6小時運量即達2萬731人次，許多在地居民直呼，扭轉外地對三鶯地區偏遠、不方便印象。

三鶯線全線共12座車站，自頂埔站延伸至鶯桃福德站，全長14.29公里，讓土城、三峽、鶯歌往返北市通勤時間縮短約20分鐘，沿線可連結新北市美術館、鶯歌老街及三峽老街等景點。

昨下午1時許，沿線各站就湧現人潮，1時40分開放進站後，月台一度擠滿候車旅客，有人排了近1個小才上車，站方一度關閉手扶梯，待首班列車發車、月台人潮消化後，再開放旅客上月台。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，為妥善因應搭乘人潮，視現場狀況機動加開班次，最密達三分鐘一班，整體行車狀況順暢正常，列車均準時發車，盡力提供民眾流暢的乘車體驗。

首日最常見狀況是「沒帶悠遊卡、敬老卡」，許多民眾到票口才發現需要電子票證才能進站，七旬陳姓婦人和丈夫興沖沖來搭車進不了匝門。站務人員解釋，免費搭乘還是需要電子票證才能進站，只是不扣款。

三峽國中陳姓老師說，她住三峽北大特區，以往到北市要開車或搭公車，捷運多了通勤選項，沿線風景非常好。

陳姓男子也住三峽北大特區，帶兒子從台北大學站搭車，只搭一站到鶯歌車站就返程，他說，「純粹想體驗新捷運氛圍」。另有民眾反映月台座位可以再增加。

昨下班尖峰時段，頂埔站雖有旅客從板南線轉乘三鶯線，未見明顯壅塞。家住鶯歌、在板橋上班劉男表示，之前往返都搭火車，三鶯線乘車效率不一定比火車快，但多一種選擇，站內動線順暢、車站新穎漂亮，可拉近三峽、鶯歌與雙北距離，改變外地人對三鶯地區偏遠、不方便等印象。

一名樹林高中學生說，三鶯線離家較近，應會考慮改搭捷運，但擔心列車僅兩節車廂，尖峰時段座位不足。

昨首日開放時間從下午2時至晚間8時，吳國濟說，今起上午10時至晚間8時營運，班距6至8分鐘，若運量提升，班距將加密，最短2.2分鐘至3分鐘。

精華 FAQ

  • 三鶯線昨日下午二時起開放免費試乘至八月三十一日，首日僅六小時就累積二萬七百三十一人次。各站從下午一時起陸續湧現人潮，月台一度十分擁擠。

  • 三鶯線全長十四點二九公里，從頂埔延伸到鶯桃福德站，共十二座車站，可連結北市與多個景點。官方估計可讓土城、三峽、鶯歌往返北市的通勤時間縮短約二十分鐘。

  • 最常見狀況是忘了帶悠遊卡或敬老卡，因為免費搭乘仍需電子票證進站。另有民眾覺得車站漂亮、動線順暢，但也擔心兩節車廂在尖峰時段座位不足。

上一則

美軍點名2個時段 解放軍最有利攻台 顧立雄：不能只看氣候

下一則

竹北市長選戰／綠黃合破局 藍白仍待整合

延伸閱讀

等了五年 台鐵集集線全線復駛 鐵道迷搶搭

等了五年 台鐵集集線全線復駛 鐵道迷搶搭
高爾夫公開賽湧入4萬球迷 長島鐵路增班設臨時車站疏運

高爾夫公開賽湧入4萬球迷 長島鐵路增班設臨時車站疏運
BTS演唱會、足球賽事帶動 灣區大眾運輸湧人潮

BTS演唱會、足球賽事帶動 灣區大眾運輸湧人潮
賓州車站改造將增大量公共長椅 候車空間更舒適

賓州車站改造將增大量公共長椅 候車空間更舒適

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成