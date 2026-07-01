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砍社安金對年長女性衝擊較大 職場上薪資不平等影響

台上市公司薪資王 聯發科平均446萬5連冠 台積電僅第三

記者黃彥宏王奐敏／台北1日電
聯發科。（路透）
聯發科。（路透）

臺灣證券交易所昨公告，2025年上市公司「非擔任主管職務之全時員工薪資」統計結果，平均薪資前十名由半導體產業包辦，「薪資王」由IC設計龍頭聯發科以446.5萬（台幣，下同，約14萬美元）連五年蟬聯冠軍；祥碩暴衝近39%，以428.1萬躍居亞軍，超車季軍台積電的407.2萬。

據證交所公布的「非主管全時員工平均薪資」排行榜，前五名依序為聯發科446.5萬、祥碩428.1萬、台積電407.2萬、瑞昱387.1萬及達發353.3萬。其中，祥碩年度調薪變動情形高達38.81%，成為此次薪資成長幅度最大的黑馬；台積電也較前一年度大幅增長20.08%，平均薪資首度突破400萬大關。

第六至十名分別為鴻勁328.0萬、聯詠324.6萬、創意318.0萬、瑞鼎289.6萬與天鈺280.5萬。除少數廠商因市況調節導致薪資微幅修正，前十強的基層平均年薪門檻已從280萬起跳，凸顯產業高溢價的薪酬結構。

為更貼近一般員工的「真實體感薪資」，證交所同步揭露「薪資中位數」排行。在排除少數高薪頂尖員工的極端值後，聯發科依然以355.2萬穩坐第一。

在平均數排名第三的台積電，其中位數為316.2萬，被瑞昱的319.3萬超車，名次下滑至第四名，反映出台積電因員工人數高達7.4萬人，且薪酬結構中分紅與績效獎金權重極高，使得平均數與中位數存在近91萬落差。此外，驅動IC大廠聯陽也以中位數229.7萬位居第十，而瑞鼎則跌出中位數前十名。

若從「員工薪資發放總額」來看，結果截然不同。台積電去年度發放的非主管員工薪資總額高達3053.6億，高居上市櫃公司之冠，甚至超越許多中大型產業的年產值總和；薪資總額第二、三名分別為封測龍頭日月光投控的571.6億，及聯發科的527.8億。在薪資總額前十名中，除半導體與電子零組件業外，傳統的「發薪大戶」金融保險業國泰金、富邦金等也大舉上榜，中華電、華航也入列前十。

此外，櫃買中心昨公布2025年非擔任主管職務之全時員工薪資，平均薪資前十強中，有七家都是半導體業，股王信驊不但公司股價高居第一，員工薪資也以561.7萬再度奪冠。

精華 FAQ

  • 聯發科以平均446.5萬元拿下冠軍，這已是它連續第五年稱霸上市公司非主管全時員工薪資榜，持續維持半導體業最高薪地位。

  • 台積電平均薪資達407.2萬元，較前一年成長20.08%，首次突破400萬元，但仍被聯發科與祥碩超越，名列第三。

  • 因台積電員工人數多達7.4萬人，且分紅與績效獎金權重高，讓高薪與低薪差距拉大，平均數與中位數相差近91萬元。

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