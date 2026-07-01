強彈1.7萬點 台股上半年「奔馬行情」寫5驚奇

台股示意圖。（本報資料照片）

台股 上半年上演「奔馬行情」，統計至昨日，包括指數漲點、市值增加、成交值、投信買超金額、千金股增加檔數等五大項，均同步改寫台股史上半年度新紀錄。

台股這波行情，主要得益於半導體與AI出口強勁的基本面帶動。雖然大盤在3月一度因中東戰爭爆發重挫3691點，不過，隨外資大舉認錯回補，加上內資齊力追捧，推升指數V轉向上，連三個月收紅上揚。

上半年台股強彈1萬7162點，呈現史詩級狂飆，其中，上市市值大增56.45兆（台幣，下同）、上櫃市值增加4.27兆，市櫃合計增加60.72兆、成交值合計118.85兆、外資賣超9511.54億、投信買超3966億、千金股檔數大增26檔、台指期大漲1萬7714點等，均創下史上半年度的歷史紀錄。

此外，在權值指標股方面，市場關注度最高的權王台積電 ，上半年股價大漲860元，市值增加22.3兆；聯發科上半年股價更是強揚2815元、漲幅1.96倍、市值激增4.51兆，也都改寫半年度歷史新猷。

法人認為，台股上半年強勢大漲，特別是第二季狂飆1萬4402點，主要反映台股強勁的基本面預期與「台灣錢再次淹腳目」的事實，雖然外資大賣台股，但在內資瘋狂搶進下，仍不斷締造指數接連創下歷史新高。

觀察台灣的超額儲蓄金額，至目前為止已連續二年成長，由2023年的3.25兆一路增加，主計總處估今年將達8.46兆，僅2026年就將增3.04兆，增幅56.09%，超額儲蓄率由去年的19.26%升至今年的26.3%。

再由貨幣供給指標M1b與M2的關係來看，根據央行數據，去年12月起，流動性最高的M1b年增率即超越M2出現黃金交叉向上並一路延續至今，顯示市場資金動能充沛，是推升這波股市強揚大漲的主因。

台股今年以來雖已大漲近六成，但融資餘額更激增78%，加上指數正乖離大，使市場「恐高症」愈來愈嚴重。