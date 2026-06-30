指宜蘭高鐵配套不足 前政委吳澤成憂近4000億經費白花

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，前政委吳澤成坦言，高鐵取代直鐵後，進入宜蘭平原段，卻沒有參照直鐵計畫整體考量。 圖為台鐵宜蘭站。(記者胡經周／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 前政委吳澤成質疑宜蘭高鐵配套不足，憂近四千億經費恐白花。

前政委吳澤成質疑宜蘭高鐵配套不足，憂近四千億經費恐白花。 重點二： 他認為現行方案僅連結南港到宜蘭新站，欠缺整體交通規劃。

他認為現行方案僅連結南港到宜蘭新站，欠缺整體交通規劃。 重點三：交通部稱程序皆依法辦理，並表示未來仍會持續與地方溝通。

宜蘭高鐵 爭議不斷，繼民進黨政府前官員賀陳旦、張景森相繼呼籲賴政府踩煞車後，出身宜蘭的前政委吳澤成也站出來提出質疑。吳澤成表示，他對於這項開發案非常憂心，他不反對高鐵，但目前方案配套不足，擔心若行政院核定，民眾搭乘意願不高，近4000億台幣恐白花了，呼籲行政院先溝通再核定。

宜蘭高鐵案推進速度開綠燈，去年8月環境部環評大會火速通過環評案後，國發會也通過審議，目前已送入行政院待核定。監察院今年4月公布監委林盛豐、蘇麗瓊、施錦芳針對宜蘭高鐵案的自動調查結果。報告指出5大違失，認定高鐵延伸宜蘭計畫「欠缺詳細評估」，由鐵路計畫變更為高鐵計畫可行性評估時，程序疑存有瑕疵，且行政院尚未核定，即送環境影響評估審議，也欠缺與地方充分溝通。

由於年底選舉在即，外界預估，為了拉抬綠營宜蘭縣選情，行政院應會在選前核定，作為選舉利多。前政委吳澤成感到非常憂心，他說，目前宜蘭高鐵就是南港到宜蘭新站，萬一行政院真的這樣核定，會被人家戲稱是盲腸，沒有整體國家建設高度。但事實上，原始計畫不是這樣，它有整體環島考量，「交通部都不講，很不負責任。」

吳澤成指出，宜蘭高鐵進入宜蘭平原段，卻沒有參照直鐵計畫整體考量，吳澤成坦言，問題就出在這裡，既未和台鐵共用路廊，得拆遷房屋，維修儲車機場設在壯圍，也打亂未來與花東高快速鐵路銜接做準備的政策安排，公民幫推及監察院提出的意見確實值得檢討。

交通部前部長賀陳旦說，很佩服吳澤成在環評通過後，仍願意從根本來討論政策，很有政務官的風範。他強調，部分縣市高鐵站確實設在郊外、交通不便處，但宜蘭距離台北近、通勤客多，二次轉乘將使通勤族使用意願大打折扣。此外，高鐵蓋在縣政中心附近，畫設400公頃特定區，但現行計畫看不出高鐵設站有多大的產業量能，卻要大幅改變當地農田風貌。「以地方發展來講很畸形」。

對吳澤成質疑高鐵延伸宜蘭案欠缺完整配套與溝通，交通部鐵道局指出，此案辦理過程均遵守相關法律規定與行政程序，監察院並未認定違失。鐵道局於計畫規畫階段，已多次參與地方相關會議及召開站址說明會，進二階環評階時，依法辦理三場公開說明會、三場公聽會及現場勘查等，未來將持續與各界溝通，凝聚地方共識。政院對於核定進度則無進一步回應。