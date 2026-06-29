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家樂福正式退出台灣 統一接手近300店更名 「萬家福、樂家康」

記者嚴雅芳／台北即時報導
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家樂福自1987年進入台灣市場，深耕近40年，一度成為國內量販通路指標品牌。隨統...
家樂福自1987年進入台灣市場，深耕近40年，一度成為國內量販通路指標品牌。隨統一正式完成品牌切換作業，象徵法商家樂福品牌正式退出台灣市場。(聯合報系資料照片)

陪伴台灣消費市場近40年的家樂福（Carrefour）品牌正式走入歷史。隨法國 Carrefour 品牌授權於6月30日到期，統一集團30日凌晨全面啟動品牌切換作業，量販店正式更名為「萬家福（Prosperity Plaza）」、超市體系則改為「樂家康（Uni-Prosperity）」。

根據最新品牌官網資訊，目前全台已有 62家萬家福量販店、233家樂家康超市完成系統更新，近300家通路據點全面切換，宣告家樂福在台經營近40年的品牌正式劃下句點。

統一集團接手家樂福後，市場近幾個月持續關注新品牌名稱。過去外界曾一度猜測「康達盛通」將直接成為新品牌，不過從由正式上線的官網來看，康達盛通為企業主體，面向消費者的零售品牌則正式定名為「萬家福」與「樂家康」，先前市場流傳多時的改名傳聞也正式定案。

從品牌定位來看，統一此次並非僅單純更換招牌，而是藉由「萬家福」與「樂家康」雙品牌架構，重新區分大型量販與社區超市兩大零售型態。其中「萬家福」主攻大型量販店市場，以「萬種商品、萬種幸福」作為核心概念，強調一次購足與多元商品選擇；「樂家康」則鎖定社區型超市市場，以「為你精選，生活美好」為品牌主軸，聚焦日常補貨需求，涵蓋生鮮、即食餐點及生活用品，並主打「便利多元、精選安心、貼心美好」等生活型消費場景。

值得注意的是，從門市查詢系統可見，目前「萬家福」量販體系共有 62家據點，「樂家康」超市體系則達 233家門市，合計近300家通路據點，顯示統一此次品牌切換並未大幅調整既有通路版圖，而是幾乎完整承接原家樂福在台零售網絡。

新品牌社群平台也已陸續上線，值得注意的是，新品牌Logo（識別設計）並未完全切斷過去家樂福視覺記憶，而是將原本家樂福量販的藍紅色系、以及家樂福超市的橘色元素重新整合，轉化為「萬家福」與「樂家康」共同使用的藍橘主視覺，藉此延續消費者對原品牌的辨識度。

家樂福自1987年進入台灣市場，深耕近40年，一度成為國內量販通路指標品牌。隨統一正式完成品牌切換作業，象徵法商家樂福品牌正式退出台灣市場，也宣告統一集團在既有7-ELEVEN、康是美等零售布局之外，進一步完成大型量販與社區超市版圖整合。

精華 FAQ

  • 依內文所述，家樂福法國品牌授權於6月30日到期，統一集團隨即在當天凌晨啟動切換作業，宣告家樂福在台經營近40年的品牌正式走入歷史。

  • 統一接手後，原家樂福量販店更名為「萬家福」，定位為大型量販通路；原家樂福超市則改為「樂家康」，主打社區型超市與日常補貨需求。

  • 目前全台已有62家萬家福量販店與233家樂家康超市完成更新，近300店完整承接原網絡；視覺上也整合原藍紅與橘色元素，延續辨識度。

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