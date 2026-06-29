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假孕期還豪啃甘蔗 「圓寶」6歲 台北動物園辦太空派對慶生

記者洪子凱／台北29日電
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大貓熊「圓寶」28日迎來6歲生日，保育員以「太空冒險」為主題，設計了行為豐富化環...
大貓熊「圓寶」28日迎來6歲生日，保育員以「太空冒險」為主題，設計了行為豐富化環境，讓圓寶可以多吃、多探索。(圖／動物園提供)

AI摘要

文章摘要整理：

圓寶滿六歲之際，台北市立動物園以太空冒險主題為牠打造生日派對，並在假孕期透過豐富化設計讓牠邊吃邊探索，同時預告暑假將推快閃認養活動。

大貓熊「圓寶」昨天迎來6歲生日，園方表示雖然已進入大貓熊「假孕」期，包含圓寶在內「圓圓」、「圓仔」都出現少吃、少動、睡更多的行為特徵，不過保育員仍為圓寶準備太空主題的生日派對，讓圓寶可以透過邊享用美食邊促進行為豐富化，由於目前北市動物園仍在歲修不對外開放，園方表示，接下來暑假也進入大貓熊生日月，將推出一系列快閃活動歡迎民眾到場支持。

園方表示，雖然圓寶也開始進入假孕期，保育員還是發揮想像力和創意，設計了行為豐富化環境，讓圓寶可以多吃、多探索，今年以「太空冒險」為主題，用竹子、碎冰、蘋果、甘蔗、奇異果、葡萄、小番茄、鳳梨等水果加上紅蘿蔔、玉米等食材，以行為豐富化物件布置出太空氛圍，有水桶火箭、浮球行星、麻布袋瑜珈星球，還有神秘的小外星人出沒其中。

園方說，場地中央則製作象徵地球的造形冰，有隻太空小熊插上「6」旗幟。在四周穿梭的大貓熊圓寶就像個「太空熊」一樣，到處探索好吃又好玩的行為豐富化食物。

園方表示，雖然動物園仍在歲修不對外開放期間，但也收到許多人對圓寶的生日祝福，而暑假到來大貓熊生日月，動物園也推出「2026熊熊閃一夏：生日竹福」認養活動，將於7/11、7/25、8/8、8/22上午10至下午14時，在大貓熊館１樓電梯前攤位快閃，邀請大家以行動支持動物保育，現場攤位捐款可獲得限量大貓熊紀念文宣品。

大貓熊「圓寶」28日迎來6歲生日，保育員以「太空冒險」為主題，設計了行為豐富化環...
大貓熊「圓寶」28日迎來6歲生日，保育員以「太空冒險」為主題，設計了行為豐富化環境，讓圓寶可以多吃、多探索。(圖／動物園提供)

精華 FAQ

  • 園方以「太空冒險」為主題替圓寶慶生，現場用水桶火箭、浮球行星等布置營造太空氛圍，並搭配多種水果與竹子，讓牠在探索中享用食物。

  • 圓寶已進入大貓熊假孕期，和圓圓、圓仔一樣，會出現少吃、少動、睡更多的情況。園方仍依牠的狀態安排活動，維持健康與生活刺激。

  • 雖然動物園目前歲修不對外開放，但暑假將進入大貓熊生日月，園方規劃「2026熊熊閃一夏：生日竹福」快閃認養活動，讓民眾捐款支持保育並獲紀念品。

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