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官兵好忙 台連3個月備戰演習 戰車火砲街頭奔馳

記者程嘉文／台北29日電
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國軍日前執行立即戰備操演，大批戰甲車出現在屏東市區引起民眾側目。（記者劉學聖／攝...
國軍日前執行立即戰備操演，大批戰甲車出現在屏東市區引起民眾側目。（記者劉學聖／攝影）

國軍官兵愈來愈忙。國防部上周剛完成五天四夜的「立即戰備操演」，隨即又將在7月舉辦「聯合防禦操演」。民眾將再度看到，各式戰車火砲在街頭奔馳。軍方官員透露，立即戰備操演的想定，是敵方「由演轉戰」，台方演練「由平轉戰」作為；「聯合防禦操演」則因應戰爭確實爆發，針對敵方聯合火力、登島及陸上作戰，演練整體防禦計畫。

今年的國軍漢光42號演習，將於8月5日至14日舉行實兵科目。漢光演習與前述兩項操演之間，有什麼相異之處？官員指出，立即備戰及聯合防禦操演，屬於動態計畫預演，純粹按照作戰計畫進行演練，以確認計畫可行性，以及部隊對計畫熟悉度；漢光演習則屬於實戰化訓練模式，以未來戰場可能狀況，考驗臨機計畫及調整作戰行動。

AI摘要

文章摘要整理：

國軍今年密集舉行立即戰備、聯合防禦與漢光演習，強調戰場實境化，藉由各層級操演驗證作戰計畫、提升部隊臨機應變能力。

受兩岸局勢影響，國防部近年持續標榜「戰場實境化」，要求部隊平時就要由駐地進入戰時預計防守的位置，進行戰備操演。2018年9月，時任國防部長嚴德發宣告實施「戰備月」，2020年又改稱「戰備周」。

至於「立即備戰操演」名詞首度出現，是前年12月9日。當天中國大陸宣告在閩浙兩省外海設立7處空域保留區，國防部隨即宣布開設應變中心，下達實施立即備戰操演的命令；當天全台各地，都有民眾看到國軍實兵部隊出動。

去年3月，國軍再度實施立即戰備操演，這次是台方主動舉行，且透過媒體與社群大幅報導，被外界稱為「小漢光演習」。

賴清德總統並臨時安排行程，以視導松山機場應變部隊操演的名義，當場宣布調升志願役加給為每月1萬3000元（台幣，下同）至1萬5000元，藉以「反制」立院提出修法，將志願役加給增為3萬元的主張。

去年10月，國防部到立院外交及國防委員會進行業務報告，提到國軍已修頒「經常戰備時期突發狀況處置規定」，除了漢光演習外，每年固定增加「立即備戰操演」、「整體空中及飛彈防禦」、「聯合資訊及電子作戰」、「聯合地面防禦」及「聯合海上防禦」等5項聯合作戰演訓。由此觀之，「聯合防禦操演」應該是上述各項以「整體」或「聯合」為名操演的並稱，也透露了將進行的範疇。

精華 FAQ

  • 立即戰備操演著重敵方由演轉戰時，台方如何由平轉戰；聯合防禦操演則是假設戰爭已爆發，針對聯合火力、登島及陸上作戰，演練整體防禦計畫。

  • 前兩項屬動態計畫預演，重點在依照既有作戰計畫驗證可行性與熟悉度；漢光演習則是實戰化訓練，會依未來戰場情境考驗臨機計畫與戰術調整。

  • 文章指出，受兩岸局勢影響，國防部持續強調戰場實境化，希望部隊平時就能進入戰時防守位置，並透過多項操演提升立即反應與聯合作戰能力。

國防部

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