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中華民國童軍總會推動與菲律賓交流 拜會台駐菲律賓代表處

記者高凌雲/台北即時報導
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中華民國童軍總會理事長高國倫（右）拜會駐菲律賓代表處副代表李廷盛（左），贈送童軍...
中華民國童軍總會理事長高國倫（右）拜會駐菲律賓代表處副代表李廷盛（左），贈送童軍總會領巾給李廷盛為紀念，李廷盛盛讚童軍制服帥氣，童軍是少數能穿著繡有國旗制服走向國際的NGO團體。（中華民國童軍總會提供）

中華民國童軍總會理事長高國倫6月28日拜會台灣駐菲律賓代表周民淦與副代表李廷盛，雙方就童軍活動交流、菲華童軍連結、青年國際參與及中華民國2029年主辦第17屆世界羅浮大會等議題，深入交換意見，期盼透過童軍運動持續深化台灣與菲律賓的民間友誼與青年交流。

李廷盛表示，童軍總會是台灣極具代表的民間團體，是少數能穿著繡有國旗制服走向國際的NGO團體，長年透過青年交流與國際活動推廣台灣，實屬不易。童軍夥伴在世界各地與各國青年互動交流，展現台灣青年的禮貌、自信與行動力，正是台灣最好的民間外交官。

這次拜會出席人員包括僑務委員陳柏材、駐菲代表處秘書丁秋仁、菲華文教服務中心主任莊博智、華僑協會總會菲律賓分會秘書長蔡聰敏、旅菲南線台商會會長游惠堯，以及旅菲南線台商會秘書長黃卉怡等，共同就台菲民間交流、菲華社群連結及未來童軍合作方向進行交流。

高國倫說明中華民國童軍總會近年推動國際參與的成果，以及台灣童軍青年積極走向世界的努力。中華民國童軍總會為世界童軍運動組織正式會員，長期參與世界童軍領袖會議及亞太區童軍事務，透過國際活動培養青少年的國際視野、服務精神與移動能力，讓台灣走出去，也讓世界看見台灣，這次也將拜會世界童軍總部亞太區支援中心、菲律賓童軍總會，及拜會菲律賓中正學院與菲華童軍領袖。

高國倫指出，過去台灣與菲律賓，以及亞太區各國童軍組織之間，曾透過國際合作計畫與大型活動建立深厚情誼，未來期盼在代表處及旅菲僑界、台商社群支持下，持續推動雙方童軍青年互訪與合作。

精華 FAQ

  • 主要是與駐菲代表處交換童軍交流、菲華童軍連結及青年國際參與等議題，並尋求代表處與僑界支持，持續拓展台菲民間友誼與合作。

  • 副代表李廷盛認為童軍總會是台灣具代表性的民間團體，也是少數能以國旗制服走向國際的NGO，長年透過青年交流向世界推廣台灣。

  • 未來將持續推動雙方童軍青年互訪、與菲律賓童軍總會及菲華童軍領袖交流，並拜會相關機構，藉由國際合作深化台菲青少年連結。

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