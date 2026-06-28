豪雨炸台 花蓮堰塞湖紅色警戒 青蔥恐漲至百元

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量達兩百萬噸，27日中午發布紅色警戒。(圖／林保署花蓮分署提供)

AI摘要 文章摘要整理： 連日豪雨造成花蓮堰塞湖紅色警戒、多人傷亡與農損擴大，蔬菜供應受阻，青蔥價格恐再衝高，政府已啟動撤離與救助措施。

連日豪雨成災，林業保育署昨中午發布花蓮萬里溪紅色警戒，中央災害應變中心同步開設，下游保全戶185人前天因警報解除一度返家過夜，昨再度配合強制撤離，打包行李搬進安置所；萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮長橋里、森榮里、鳳信里、山興里昨中午起至今停班停課。

萬里溪堰塞湖6月21日發現，最大蓄水量420萬立方公尺，壩高108公尺，隨降雨影響，蓄水量由前天134萬立方公尺，攀升至昨200萬立方公尺，已達蓄滿庫容量48%。林保署估計，目前評估堰塞湖潰決時間點，恐在今晚到29日晚間潰決，中央災害應變中心正密切監控最新水位變化。

花蓮萬里溪堰塞湖下游鳳林鎮保全戶撤離，兩隻橘貓跟著入住樂活會館。(記者王燕華／攝影)

受米克拉颱風外圍環流、西南風與鋒面影響，台灣連日降下豪雨。前天失聯的新竹縣新豐鄉何姓農民，昨發現遺體，連同高雄市杉林區1名女性、新竹市竹北市1名女性，加上新竹縣新埔鎮老農失聯，這波豪雨災情已釀三死一失蹤。

台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道1.4公里處，昨下午3時許落石崩落，來自台北的16人登山團中，有5人遭砸中，兩男兩女共4人當場失去生命跡象，四遺體連夜送台中殯儀館。林保署台中分署麗陽工作站表示，依據事故地邊坡崩落狀況，不排除近日雨量過多造成滑落，近期山區仍有降雨機會，呼籲減少登山健行。

豪雨掃過雲林、彰化主要蔬菜產區，雲林二崙、西螺多處菜園積水。西螺果菜市場昨到貨量減少60噸，平均交易價上漲1.7元(台幣，下同)。彰化溪湖果菜市場青蔥批發價走揚，前天均價每公斤71.3元，昨已達80元，未來可能再現百元蔥價。菜農表示，葉菜復耕快，但青蔥、高麗菜等生長期較長，近期菜價將飆高。

農糧署表示，昨台北果菜市場到貨量維持豪雨前九成，但價格比前天上漲2.5元；受6月豪雨影響，蔬菜供應量跟價格都會有波動，已協調桃園地區短期葉菜溫室產區，填補台北市場缺口，目前庫存冷凍蔬菜有4158公噸，可即時供應給團膳、餐飲業者。

農業部統計，截至昨下午5時，全台農業產物及民間設施估計損失計1億9653萬元。其中又以屏東縣損失最嚴重，高達1億3010萬元，其次為高雄市損失5099萬元、台南市689萬元、桃園市損失616萬元；受害作物主要為番石榴，損失達3737萬元，其次為木瓜、香蕉、苦瓜、檸檬。

農業部長陳駿季表示，農業部已公告屏東縣、高雄市農產業全品項為農業天然災害現金救助與低利貸款地區，後續將再盡速召開專家會議決議，針對其他確實災損嚴重的品項直接公告免現勘。