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蕭煌奇封台語歌王 開「5金行」 吳蓓雅首座歌后謝前夫

台灣新聞組／台北28日電
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蕭煌奇(右)和吳蓓雅拿下這屆金曲獎最佳台語男、女歌手獎。(記者許正宏／攝影)
蕭煌奇(右)和吳蓓雅拿下這屆金曲獎最佳台語男、女歌手獎。(記者許正宏／攝影)

手握4座金曲獎台語歌王的蕭煌奇，今年再次憑著台語專輯「做一個惜情軟心的人」奪下台語歌王及最佳台語專輯兩項大獎，不僅5度封王，個人的金曲獎座更累計到9座。而PiA吳蓓雅則透過「離婚初體驗」專輯暢談離婚心境，擒下生涯首座最佳台語女歌手獎。

蕭煌奇昨晚風光走上台，心情難掩激動說：「這座金曲獎，是我人生第5座最佳台語男歌手獎。今天開始，我的『5金行』正式開張啦！」

他也為守在電視機前的母親喊話：「我要先叫正在電視機前面的媽媽趕快去睡，因為她晚上10點就要睡覺了，現在已經9點多了。」今年初才步入婚姻的蕭煌奇，甜蜜分享老婆帶來的「旺夫運」。

他笑說，出門前老婆還特地叮嚀他：「你一定要得獎喔！」打趣表示，自從兩人結婚後，他的運氣變得愈來愈好，「你看，今天就是最好的證明！」

從小就深深迷上台語歌，蕭煌奇坦言「做一個惜情軟心的人」特別融合戲曲、傳統音樂元素，更邀請不同世代音樂人共同對唱，希望讓不同年齡層都能找到共鳴。

蕭煌奇台語專輯「做一個惜情軟心的人」封面。(圖／華納音樂提供)
蕭煌奇台語專輯「做一個惜情軟心的人」封面。(圖／華納音樂提供)

PiA吳蓓雅昨晚拿下首座最佳台語女歌手獎，開心的背後也因長期獨立製作，收入不穩，最多曾積欠房東15萬租金，碰巧房東是配樂公司老闆，她常靠歌聲還債，表示10萬獎金剛好能繳房租。

她跟前夫洪祥修（M.A.T.H）的婚姻維持2年，離婚後徹底斷聯，現很享受單身，因常受邀至日本演出，她說：「我之前交過一任日本男友，日語愈來愈好，現在沒有就退步了。」她唱出從閃電結婚到心碎離婚的過程，昨晚向前夫致謝，「其實沒有他就沒這張專輯，因為入圍之後，他寫訊息給我，有點類似破冰狀態」。

金曲37得獎名單 製表／廖福生
金曲37得獎名單 製表／廖福生

精華 FAQ

  • 蕭煌奇憑台語專輯「做一個惜情軟心的人」拿下最佳台語男歌手與最佳台語專輯兩獎，完成第5度封王，個人金曲獎座也累計到9座，成績相當亮眼。

  • 她以專輯「離婚初體驗」唱出離婚後的心境，內容真實貼近自身經歷，獲得評審肯定。她也提到長期獨立製作與收入不穩，這座獎對她意義特別大。

  • 她表示若沒有前夫洪祥修，就不會有這張專輯，因為入圍後兩人曾短暫透過訊息破冰。雖然已離婚且斷聯，她仍把這段關係視為作品誕生的重要契機。

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