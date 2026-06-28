「老翅膀」陳小霞拿評審團獎 屠穎、林煌坤獲特別貢獻

屠穎由兒子屠衡及太太上台代表領特殊貢獻獎。（記者許正宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 金曲獎頒出評審團獎、特別貢獻獎與多項大獎，陳小霞、林煌坤、屠穎等資深音樂人受肯定，蔡依林、張震嶽與A-Lin也成為典禮焦點。

這屆金曲獎評審團獎由陳小霞以專輯「老翅膀」拿下，陳小霞30多年來不斷創作，享有「旋律女王」的美譽，而特別貢獻獎則頒給資深作詞人林煌坤和最佳作曲人屠穎。屠穎去年在廣州猝逝，享壽62歲，由兒子屠衡及太太上台代表領獎，屠穎太太淚喊「我很想你」，全場感動。

林煌坤表示，他這一生以人生的喜怒哀樂寫出動人歌詞，如今歌老了，他也老了，但他相信歌曲的情懷會永遠流傳，「我今年80歲了，還能上台領獎，相信足以告慰母親在天之靈，我也感謝持家50年如一日的老婆，妳看我得了獎，也會與有榮焉，也謝謝孫子牽我上台，每一位疼惜我的朋友，讓你們辛苦了，祝你們幸福」。

80歲林煌坤親自上台領特別貢獻獎。（記者許正宏／攝影）

陳小霞表示自己是第一次上台致詞，「謝謝華研唱片，他們等了我10年，非常謝謝他們對我的支持，也謝謝版權公司索尼，讓我理直氣壯地做我愛做的事，到了這把年紀還能得這個獎」。辛曉琪擔任屠穎獻獎人，由屠穎兒子及屠穎太太上台領獎，屠穎太太哽咽表示：「我會好好珍惜這份榮耀，我想說，屠穎我真的很想你，謝謝大家的情誼和力量，我會好好一輩子把他放在心裡。」屠衡也向屠穎喊話：「爸爸，我知道很多人把你當偶像，我也是，我永遠是你最忠實的粉絲。」

陳小霞以專輯「老翅膀」拿下評審團獎。（圖／台視提供)

年度專輯獎是蔡依林 的「Pleasure」，這也是她繼「Ugly Beauty」後，時隔7年再次抱回這項大獎。一連拿下歌后、年度專輯兩大獎，蔡依林感性說：「謝謝所有的工作夥伴一起前行，最棒的是我知道我再也不會把自己弄丟。我要謝謝我的幕後的音樂工作夥伴，沒有他們的話我沒有辦法走到這裡」。

最佳華語專輯獎頒給了張震嶽的「跟著感覺走」，這也是他繼12年前「我是海雅谷慕」後，再度奪下該獎。張震嶽直呼：「謝謝大家，好爽喔！謝謝評審的支持與肯定」，他心有所感：「我會用這份善良的心去創作，去寫歌，我會努力當好一個可靠信任的夥伴！」

票房突破7億台幣的話題電影「陽光女子合唱團」叫好又叫座，由A-Lin演唱的主題曲「幸福在歌唱」，憑藉電影熱度、深刻故事情感與市場口碑，在年度歌曲獎競爭中脫穎而出，擊敗蔡依林、張惠妹等強勁，成功拿下獎座。

A-Lin昨不但是金曲獎典禮主持人，主持風格幽默從容，更拿下年度歌曲大獎，她得獎後發揮冷面笑匠功力，先喊：「我真的覺得齁，我的塑身腰真的很緊！」隨後笑說：「謝謝金曲獎的評審們，你們的眼光是對的。」