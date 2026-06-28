2026金曲獎/回歸主流市場 張震嶽首封王 蔡依林2奪歌后

張震嶽（右）生活化的專輯「跟著感覺走」，助他拿下最佳華語男歌手獎。蔡依林（左）以華麗作品「Pleasure」擊敗強敵，最終奪下最佳華語女歌手獎。(記者許正宏／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第37屆金曲獎由蔡依林與張震嶽領銜，前者二度封后並收下多項大獎，後者首度稱王且三獎入袋，整體也凸顯華語流行樂回歸主流與多元並存。

近年金曲獎被詬病小眾、分眾的偏好取代了曾經輝煌的主流市場，昨在台北小巨蛋登場的第37屆金曲獎，得獎名單再次印證了一個具有號召力、引領主流文化的頒獎典禮不該是曲高和寡，入圍九獎的蔡依林 賽前呼聲極高，最終不負眾望，相隔19年二度封后；最佳華語男歌手則由張震嶽首度稱王。

蔡依林「Pleasure」入圍橫跨年度歌曲、專輯、製作人、錄音到MV，幾乎是一張全能式的專輯，最終奪下歌后、年度專輯獎、最佳演唱錄音專輯獎，不僅是製作上的標竿，更將「歡愉」提煉至新高度。她親任專輯音樂總監，從人性七罪的深淵，揭露意識與潛意識的欲望源頭，同時喚醒生而為人的同理及悲憫，以誠實覺察為契機，獲得掌舵命運之輪的內在力量。

拿下第二座華語歌后，Jolin在台上激動哽咽，「即便這一路有很多噪聲，我會把噪聲當作畫筆，繼續創作下一個屬於我的風景」。她形容自己每次表演彷彿是打草稿，「每次表演都可以自由地把我的信念、選擇和價值觀放進去，然後被歌迷牢牢地記住」，這成為支撐她的龐大力量。

「Pleasure」專輯的開端，來自於Jolin的一次自我凝視，「我好像從來沒有停下來問過自己『我喜歡什麼？』」，因為社會總用既定眼光審視「需求」，將深層欲望視為不潔，把表層快感貶為膚淺，讓「愉悅」成了被刻意迴避的主題，不僅從不正面談論，也從未真正觸及。現階段的Jolin選擇誠實面對自己，「我很想要活出不一樣的女性模樣」。

然而歌后是她意料之外的獎項，她同時抱回年度專輯及最佳錄音專輯獎，笑說要去喝很多杯，可惜在最渴望的最佳ＭＶ獎鎩羽而歸，但這對她而言不是挫折，而是會讓她再次突破自我，邁向更全新的一頁。

張震嶽的「跟著感覺走」擒獲三獎，包括歌王、最佳華語專輯獎、最佳作曲人獎，這是他歲月淬煉、無招勝有招的結晶。相隔12年強勢回歸金曲大獎，昔日憤青轉變成慢活中年男子，他感性透露會時時放低自己：「今晚拿三個獎，開心一晚就好，明天我還是阿嶽！」

張震嶽承認過往叛逆自我，娶妻生子後想法改變，影響創作，他雖有錄音室，但幾乎不進去，反而移地到台東、宜蘭錄音，認為做音樂一定要在很鬆的狀態下。他坦言現在雖不愁吃穿，還是維持年輕時的重要動力，永遠保持好奇心看待周遭事物。

他在台上拿歌王獎時，先唱了一句「我真的愛過你」，接著說自己從小就愛唱歌，也已成為職業，很幸福「可以唱自己寫的歌 」，昨天得到獎非常開心，但在座的都是華語界典範，所以他才會說心虛。因為覺得歌手就要很會唱歌，但心虛歸心虛，他哼了哼：「可以讓我爽一年嗎？好不好、可以嗎？」

張震嶽12年前曾以專輯「我是海雅谷慕」榮獲「最佳國語專輯獎」，同年也入圍最佳國語男歌手獎，但並未封王，這次是張震嶽再度以「原住民語創作」強勢回歸金曲大獎的重要里程碑。

張震嶽和蔡依林作為各自領域的頂標，更揭示了流行音樂終究要回到人群裡去，今年的金曲獎在分眾化的時代，選擇回歸主流。

除了回歸市場，今年宏觀敘事不再獨占鰲頭，取而代之是對微觀生活的體悟，年度歌曲是A-Lin為夯片「陽光女子合唱團」演唱的主題曲「幸福在歌唱」，以情感敘事和電影連結，加重故事力量，打敗了蔡依林的精緻大作「Pleasure」。

迷幻、慵懶風格的落日飛車相隔五年再度抱走最佳樂團獎，最佳演唱組合獎是六人女團GENBLUE幻藍小熊，青春無敵讓老將頑童MJ116也得讓道；最佳新人是陳嫺靜拿下，27歲的她用「小情小愛」唱出Z世代隨性、不完美的「臥室美學」。

金曲獎重要得獎名單 製表／廖福生