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防綠收割兒童帳戶 藍白加碼拚三讀

記者王小萌／台北28日電
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因應少子化，政府和在野黨均打算透過補助來降低爸媽的育兒負擔。（記者曾原信／攝影）
因應少子化，政府和在野黨均打算透過補助來降低爸媽的育兒負擔。（記者曾原信／攝影）

賴清德總統拋出0至18歲每月發放5000元(台幣，下同，約157美元)的「成長津貼」，並以行政命令方式擬在明年啟動。藍白去年底已提出「台灣未來帳戶特別條例」，為避免成果遭執政黨收割，在野陣營研議提高補助並納入現金發放，目標搶在賴政府執行行政命令前，完成立法。

藍白去年底共同推動台灣未來帳戶，由政府為全體0至12歲兒童設立專戶，在其出生時即投入5萬元，之後每年存入1萬元，直至12歲，待兒童年滿18歲後便可取用。

賴總統在就職兩周年之際，也推出成長津貼等少子化應對政策。相較於在野黨以存錢為核心的規畫，賴政府直接發現金，主打讓民眾立即有感，被解讀為替年底地方選舉加分，並為2028年連任總統提早布局。

到目前為止，賴政府所推成長津貼仍在法規及預算籌備階段，而藍白版台灣未來帳戶法案已於上月29日送交委員會協商，依立法院議事程序，協商冷凍期滿一個月後，即可提報院會處理。白營人士指出，冷凍期明天屆滿，藍白若想搶回政策主導權，須盡快確認修法方向。

據了解，目前國民黨內部的討論方向，是將原先適用年齡由12歲提高至18歲；並把每年存入1萬元的設計，調整為每月發放5000元；其中部分是直接發放現金，另一部分則強制存入專戶，採取「現金與存款並行」模式。

知情人士表示，民眾黨也主張18歲以前採「現金補助與儲蓄機制同步」，希望兼顧即時育兒支出與未來資產累積。

有立委私下表示，「賴總統都加碼了，藍白沒有義務幫他遵守財政紀律。」考量新生兒有大量育兒支出需求，兩黨將改採發放現金與儲蓄並行模式。據悉，藍白未來一周內將就發放金額、適用年齡及財源規畫進一步協商，凝聚共識，並在立法院院會提出修正動議，加速拚三讀，要搶在賴政府明年行政命令執行前，完成立法。

精華 FAQ

  • 賴清德主張對0至18歲兒童每月發放5000元成長津貼，並打算以行政命令在明年啟動，藉此回應少子化與育兒負擔問題。

  • 原案是替0至12歲兒童設專戶，出生先投入5萬元，之後每年再存1萬元到12歲，等滿18歲後可領取使用，重點在長期累積資產。

  • 藍白擔心執政黨以行政命令先推出類似政策、收割成果，因此研議加碼並改成現金與儲蓄並行，盼盡快在立法院完成三讀。

賴清德 國民黨

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