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探宇宙演化之謎 中興、清華研發太空望遠鏡「VERTECS」

記者陳敬丰／台中27日電
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中興大學、清華大學與日本九州工業大學、九州大學共同合作，研發出立方衛星太空望遠鏡...
中興大學、清華大學與日本九州工業大學、九州大學共同合作，研發出立方衛星太空望遠鏡，搭乘日本火箭成功升空，將觀測宇宙背景輻射，為宇宙演化過程提供關鍵證據。 (圖／國立中興大學提供)

AI摘要

文章摘要整理：

台日十三個產學研單位合作打造的立方衛星望遠鏡VERTECS已成功升空，未來一年將以太空觀測宇宙可見光背景輻射，追查長年未解的超額光來源。

國立中興大學與清華大學等台日13個產學研單位合作研發的立方衛星太空望遠鏡「VERTECS」，6月12日搭日本H3運載火箭6號成功升空，未來將以高精度觀測宇宙可見光背景輻射，尋找困擾天文學界多年的「超額光」來源，為解開宇宙演化之謎提供重要觀測證據。

中興大學、清華大學與日本九州工業大學、九州大學共同合作，研發出立方衛星太空望遠鏡...
中興大學、清華大學與日本九州工業大學、九州大學共同合作，研發出立方衛星太空望遠鏡，搭乘日本火箭成功升空，將觀測宇宙背景輻射，為宇宙演化過程提供關鍵證據。(圖／國立中興大學提供)

中興大學表示，這項計畫由教育部整合推動、成功大學教授林建宏主持，結合興大、清大、日本九州工業大學、九州大學等13個產學研單位，共同推動三項立方衛星科學任務，研發立方衛星太空望遠鏡「VERTECS」。其中，數據接收系統及後續數據處理、校正系統皆由台灣團隊自主研發。

興大指出，由於地球大氣本身亮度遠高於宇宙可見光背景輻射，若要進行高精度量測，必須透過太空望遠鏡執行觀測，以排除大氣干擾。VERTECS未來一年將觀測宇宙可見光背景輻射，釐清長期困擾天文學界的「超額光」來源。

宇宙可見光背景輻射是來自宇宙中所有星系、恆星及其他天體累積形成的微弱光線，但至今仍無法解釋其中亮度遠超過已知銀河總光量的「超額光」來源，這也是現代天文學的重要謎題之一。此次觀測成果可望提供更多資料，協助科學家了解星系形成及宇宙演化歷程。

興大校長詹富智表示，計畫除推動太空科學研究，更重要的是提供師生參與國際太空任務的機會，累積科研與跨國合作經驗。計畫主持人、興大物理系副教授橋本哲也及清華大學教授後藤友嗣表示，VERTECS不僅有助探索宇宙演化，也展現台灣太空科研與人才培育成果，為台灣學界參與國際太空科學任務寫下重要里程碑。

精華 FAQ

  • 這項計畫由教育部整合推動、成功大學教授林建宏主持，結合中興大學、清華大學、日本九州工業大學、九州大學等十三個產學研單位共同研發。

  • 因地球大氣的亮度遠高於宇宙可見光背景輻射，若在地面量測容易受干擾，必須靠太空望遠鏡才能進行高精度觀測與校正。

  • VERTECS將觀測宇宙可見光背景輻射，尋找困擾天文學界多年的「超額光」來源，進一步提供星系形成與宇宙演化的重要觀測證據。

日本 教育部

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