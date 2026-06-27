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重磅快評/防災預算3月早放行 是誰卡公文？

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大雨灌全台 製表／地方社會中心
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AI摘要

文章摘要整理：

這篇評論認為，中央與地方其實已有可用治水與救災預算，賴政府卻把總預算延宕包裝成救災危機，並質疑行政院與民進黨把災情操作成選舉攻防。

全台紛傳淹水災情，賴清德總統發臉書強調防災、救災與治水工作不能等，呼籲立法院朝野黨團盡速完成中央政府總預算審議；行政院長卓榮泰也喊話，治水預算越快通過越好。但今年3月立法院才過700多億（台幣，下同）民生、治水計畫，卓還一度拒絕動支，日前媒體評賴政府對總預算進行選舉攻防，總統府還不服氣，但大雨一來，馬上又現出原形。

中央政府總預算延宕、軍購條例無人機預算被刪，媒體評論點出賴總統三呼不放棄，總預算淪選舉攻防，引來總統府反擊，卻避談行政部門從未尊重監督制衡憲政機制，不思積極溝通，連卓榮泰在公開場合致詞都脫口說出「一定要徹底打贏這場選戰」，心心念念難道不是選舉攻防？賴總統更是走到那裡都說選舉語言，25日到南投出席集集線通車典禮，都可以談到防災、救災，還真是扯遠了。

不過，各地確已傳出淹水災情，防災及救災須同步啟動，但這與總預算審查進度並不能畫上等號，因為即使總預算還沒有審過，但中央手上仍有近3兆元總預算可以合法動用，再不濟，至少147億元治水經費在3月就已放行，救災工作根本不受影響。

依預算法規定，即使總預算仍在審查，政府仍可動支上年度已核准的經常性、延續性業務預算，賴清德當過市長、行政院長，心裡比誰都清楚，如果不是從選舉攻防出發，何出此言？更誇張的是，賴清德回總統府又發臉書，再提防災、救災與治水工作不能等，需要穩定財政支持，再次呼籲立法院盡速完成中央政府總預算審議，讓防災整備、基礎建設與民生照顧工作能夠如期推動。說得好像政府現在口袋沒錢救災防災，一切都是在野黨害的。      

總預算雖然還沒有過，但立法院今年3月已先放行718億元新興計畫民生預算，水利與防災更是大宗，其中147億元正是專門核定給縣市管河川及排水整體改善計畫的急迫性防汛經費。

如果賴清德這麼重視防災救災，又怎麼可以坐視卓榮泰把動支經費的公文留中不發，擺了一個多月才心不甘情不願同意動支？

至於地方要拿什麼錢救災？如果民宅淹水需發放救助金或緊急出動怪手和沙包，地方政府可動用地方災害準備金，第一時間就能簽核動支，中央特別統籌分配稅款也保留353億元可緊急支援縣市政府。只要有心，錢怎麼會是問題？

最可笑的是民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄，中央及地方明明都有錢救災，他卻吵嚷總預算在立法院卡關，批藍白是什麼心態才會把救命錢擋在立法院不審？真相卻是賴政府不僅有錢，地方也有錢，反而是藍白放行治水等民生預算時，民進黨立委全數投反對票。

如果政府真的沒錢救災，民進黨才是元凶。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

精華 FAQ

  • 文章認為這是把防災救災議題政治化，刻意把總預算延宕說成救災資源不足，實際上中央與地方仍有可動用經費，較像選舉攻防而非真正財政危機。

  • 文中指出立法院三月已放行七百一十八億元新興計畫民生預算，其中一百四十七億元是縣市管河川與排水整體改善計畫的急迫防汛經費，屬於防災治水重要資源。

  • 作者指出行政院手上有近三兆元總預算可依法動用，地方也能用災害準備金與統籌分配款支援，若仍宣稱沒錢，問題不在資源不足，而在政治操作與公文延宕。

賴清德 卓榮泰

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