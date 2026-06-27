豪雨炸全台 2死2失聯 農損逾1.3億台幣

台南市區26日凌晨起降下豪大雨，其中仁德區災情最為嚴重，多處道路及住宅區積淹水，民眾忙著清理家園。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 米克拉颱風外圍環流等三重影響帶來全台致災豪雨，已釀2死2失聯與逾1.3億元農損，北部破六月雨量紀錄，南部水庫則受惠補水。

米克拉颱風外圍環流、西南風增強與鋒面南壓三重夾擊，台灣連兩天降下致災性豪雨，全台災情不斷，累計2死2失聯，農損估逾1億3000萬元(台幣，下同，約410萬美元)。水保署解除對高屏地區93條土石流紅、黃色警戒；屏東縣府宣布東港等六鄉鎮今仍停班停課。不過，雨勢災情之餘也為水庫「解渴」，兩天半入流量近2.5億噸，最缺水的嘉義及台南獲得挹注，其中曾文水庫已半飽，南化水庫蓄水率達100%，預估嘉南二期稻作可免輪灌之苦。

中央氣象署預報員趙竑表示，這波降水讓台北氣象站6月累積雨量一舉飆破800毫米，也創下歷史新高，打破1991年6月累積雨量757.7毫米紀錄。氣象署表示，降雨最劇烈的時間點已經過去，今日西半部雖仍有大雨或短延時豪雨，但相較昨日略微趨緩，天氣完全穩定得到下周二太平洋高壓延伸後。

北部鋒面昨卡在桃園、新竹一帶，出現明顯短延時強降雨，竹北日累積雨量逼近300毫米大關，桃園楊梅最大時雨量95.5毫米，全國第三。南台灣受西南風迎風面影響，強降雨不間斷發生，昨晚屏東萬丹累積雨量達370毫米、高雄小港295毫米、台南歸仁287毫米，降雨持續累積。

竹縣黃女昨早開車上班在竹北市博愛街受困，她致電丈夫求救後失聯，消防人員搜尋先發現車輛，但車頭朝下被淹沒，下游100公尺處發現黃女，初判不及脫困溺斃。連前天在高雄溺斃的黃姓婦人已2死。

新竹縣26日清晨強降雨，49歲黃姓女子昨開車去上班，因道路積水車輛遭淹沒，尋獲時已失去生命跡象。(圖／新竹縣消防局提供)

新埔鎮81歲馮姓老農昨清晨7時駕車到鳳山溪旁雲東段農地，遲未返家，家屬下午4時許報案，救難人員在河道發現車輛被土石流淹沒，僅車頂外露，未發現老農，研判遭土石沖刷覆蓋，已調重機具支援。新豐鄉65歲何姓農民巡農地後失聯，家屬懷疑跌落排水溝被沖走尚未尋獲。

屏東縣萬丹鄉興化廍麟洛大排五年前盧碧颱風來襲時潰堤，兩年前再因凱米颱風潰堤，這次豪大雨舊堤防處潰堤，大水淹進民宅，五年三次，居民相當無助，縣府昨緊急調動沙包搶救，蔡姓居民無奈表示「政府要想辦法解決」。潮州鎮前天淹水的富春里昨又被淹，民眾無奈說，「淹過的一直淹，怎麼辦？」

賴清德總統昨在臉書表示，面對風雨，國軍第一時間完成災防整備，並在高雄、屏東、花蓮等地預置兵力；政府會持續密切掌握災情，與地方通力合作、支援救災需求，協助民眾盡快恢復正常生活。行政院長卓榮泰說，目前尚未動員軍方支援，政府會提早做好各項準備。

行政院統計全台至昨晚剩七地區水未退，卓榮泰責成政務委員季連成統籌協調善後，並請農業部及經濟部與地方政府密切聯繫。他要求農業部持續加強關注農損動態，迅速展開各項農業天然災害現金救助措施；水退後須即時全面展開淹水家戶調查，提供救助。

高雄市路竹區鄰近二仁溪一帶的民宅與農田，因暴雨宣洩不及，嚴重淹水，從空中觀察一片汪洋。(記者劉學聖／攝影)