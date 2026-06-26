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紐時示警：AI熱潮加劇台灣K型分化 新竹科技城貧富鴻溝擴大

台灣新聞組／台北26日電
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AI熱潮帶動半導體產業高速成長，台灣的經濟也因此受惠，但紐約時報示警，這樣的發展...
AI熱潮帶動半導體產業高速成長，台灣的經濟也因此受惠，但紐約時報示警，這樣的發展將加劇Ｋ型分化，許多半導體以外的產業深陷困境。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

AI晶片熱潮推升台灣經濟與股市創高，卻也放大台灣與新竹的K型分化，科技財富集中少數人，多數勞工、非科技產業與外圍居民未同步受惠。

紐約時報報導，台灣與南韓坐擁少數幾家生產人工智慧（AI）晶片的企業，全球對AI的需求引爆多年未見的榮景。然而，這波AI熱潮掩蓋了黯淡的一面。儘管政府多次進場支撐匯率，貨幣依然疲弱；半導體以外產業正艱難應對能源價格與關稅衝擊造成的動盪環境，家庭債務與房價也持續攀升。

本報系聯合報報導，紐時指出，台韓經濟高速成長主要來自高度專業化的半導體產業，僅聘用極少數人口，其餘民眾則設法分一杯羹。隨著出口屢創新高、股市大漲，淘金熱持續升溫，不少高齡民眾將畢生積蓄投入半導體股；年輕人則在社群媒體質疑工作的意義，認為靠股票交易就能賺到更多錢。投資人爭相買進晶片股，希望在AI熱潮分一杯羹，進一步放大市場波動。

經濟學家將此現象稱為「K型」分化，也就是部分產業與社經族群蓬勃發展，其他則停滯甚至落後。

晶片熱潮推升台灣成為全球成長最快的經濟體之一。去年第4季經濟成長率接近13%，今年第一季更接近15%。台灣5月超越印度，成為全球第五大股票市場。不過，中央大學經濟研究中心執行長吳大任表示，這並未轉化為更普遍的薪資成長。他指出，台灣大多數勞工並非從事科技業，只有少數高收入者有能力儲蓄與投資，多數人無力做到；台灣經濟成長成果主要流向富人，例如台積電股東，「但一般人薪資沒增加多少」。

另據中國時報報導，紐約時報24日以「新竹：台灣人工智慧熱潮催生的繁華之城」為題進行報導，描述了科技業創造的財富重塑了當地居民的生活，不過，晶片出口的光環背後，高房價、教育競爭與所得差距擴大，當地學生甚至需要跨區到外地就學，沒搭上科技列車的人逐漸被擠出這座「科技之城」。

報導指出，當台灣其他地區和東亞大部分地區都在努力應對人口急劇下降的問題時，新竹近年來的出生人口卻多到學校都無法滿足需求。該地區的公立高中現在只招收考試成績足夠高的學生，而那些未能達到分數標準的學生必須通勤到其他學區上學。

如今，新竹有超過100萬人口，那些與科技行業無關的人在很大程度上已經因為高昂的物價被迫遷離。半導體產生的財富並未轉化為其他行業的工資成長。雖然晶片正在推動創紀錄的出口，但這些亮眼的數字掩蓋了產業相關人士與其他人群之間日益擴大的鴻溝。

房市也是新竹最顯著的變化之一。位於園區附近的竹北市，新成屋經常需要排隊數年才能購得，房價在過去10年內倍增。一位不動產業者表示，每當公司發放分紅，不少工程師便開始物色置產機會，或是直接購置新車。

精華 FAQ

  • 紐時指出，台灣因少數AI晶片企業受惠而高速成長，出口與股市屢創新高，但這種榮景同時掩蓋了匯率疲弱、能源與關稅壓力，以及家庭債務與房價上升等問題。

  • 因為半導體等少數產業與高收入族群快速受惠，股市與資產價格上升；但多數非科技勞工、傳統產業與一般家庭薪資停滯，生活成本卻持續增加，形成兩極化。

  • 新竹因科技業聚集而財富暴增，帶動人口與生育上升，但也推升房價、教育競爭與所得差距。非科技從業者被迫外移，學生甚至得跨區就學，生活壓力明顯加劇。

南韓 紐約時報

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