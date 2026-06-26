豪雨狂倒 屏東半泡水、北市路變河、高雄一婦人溺斃

北市南港、內湖部分地區25日水淹膝蓋、街道成河。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 米克拉颱風外圍環流引發全台豪雨，屏東、北市與高雄等地嚴重淹水，已造成一名婦人溺斃，花蓮堰塞湖周邊也啟動預防性撤離。

米克拉颱風昨從東部外海掃過，牽動台灣周邊風場，南北兩大降雨熱點，累積雨量紫爆發白。屏東縣單日累積雨量突破600毫米，遠超過「超大豪雨」等級；台北市也有近300毫米，內湖區成內「河」。劇烈天氣今將持續，甚至雨勢更猛烈。高雄市、台南市及屏東縣政府在評估最新氣象預報與雨量累積後，陸續於25日深夜發布最新防災通報，宣布26日停止上班、停止上課。

米克拉颱風逐漸遠離，但颱風外圍環流牽引風場影響北台灣，雙北日累積雨量達264毫米，雙雙達豪雨等級。其中，北市內湖、新北汐止區雨量大到馬路成河流，北市內湖、南港和新北汐止、淡水多處出現淹水災情，部分地區水勢淹入民宅，連公車內都鬧水災，民眾狼狽不堪，近中午雨勢趨緩才解除警戒。

南部受颱風引進西到西南風帶來豐沛水氣影響，整天降雨，雨時長、雨區廣，幾乎沒有空檔。南部昨凌晨起豪雨狂炸，屏東長治、內埔、潮州、九如等地嚴重淹水，部分道路瞬間成泥河，洪水灌入民宅，床鋪都漂浮，居民無奈大嘆「半個屏東都泡在水裡」。高雄一名七旬婦遭洪水沖走，尋獲時已溺斃。台南南化積水逾一公尺，11人受困，消防冒險救援，以收納箱搭配繩索救出約一歲幼童，過程驚險。

昨天雨勢猛烈，屏東萬年溪暴漲，雨水灌入衛福部屏東醫院地下室；潮州也淹水嚴重，消防人員緊急協助光輪路一名行動不便長者撤離。長治鄉德榮村下厝一帶排水溝則溢堤，部分路段水深及腰，街道像河道，當地居民連夜搶救家具家電，整夜無法成眠。民眾形容，雨水快又急，「像用倒的一樣」，不解這次災情為何如此嚴重。

屏東縣長治鄉北極殿泡水，廟方人員上香祈求老天保佑。 （記者劉學聖／攝影）

25日大雨狂炸，屏東台一線鄰近麟洛鄉果菜批發市場路段因大淹水一度封閉，至中午仍有多部汽車泡在水中。（中央社）

屏東內埔鄉和興村也有多戶民宅進水，居民架起防水閘門仍擋不住水勢，苦笑「外面大淹、裡面小淹」。潮州鎮王姓居民說，88風災後家裡都沒再淹，這次颱風還沒進來，雨卻下成這樣，像民治溪水位逼近橋底，「從沒看過溪水漲這麼高」。九如鄉清晨短短一小時降雨就超過百毫米，累積雨量破500毫米，多處道路及農田積水，九如鄉農會總幹事龔泰文眼見農作物泡湯，驚嘆「88風災時也沒那麼嚴重」。

高雄杉林區一名73歲黃姓婦人，昨傍晚5時多與古姓丈夫到上平里南河巷旁的農地工作，黃婦疑為清除水溝堵塞物防止水淹，竟不慎失足，當場遭大水沖走，丈夫想拉妻子一把，無奈未拉住，眼睜睜看黃婦消失洪流中。警消於下游約一公里處尋獲黃婦時，已不幸溺斃。

花蓮萬里溪上游堰塞湖累積蓄水量逾百萬噸，昨天白天當地雖沒有明顯大雨，萬里溪水量也不多，但林業及自然保育署花蓮分署根據氣象預報，上午8時即發布黃色警戒，下游鳳林、萬榮兩鄉鎮預防性撤離保全戶69戶、183人，就近安置在地勢較高的林田山林業文化園區中山堂，部分人則入住鎮上樂活會館。