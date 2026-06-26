等了五年 台鐵集集線全線復駛 鐵道迷搶搭

台鐵集集支線歷經五年修復工程，從二水到車埕全線通車，彩繪列車重新駛入山城，吸引鐵道迷搶搭。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台鐵集集支線歷經近五年停駛與修復後全線復駛，除加強沿線安全設施，也吸引鐵道迷與遊客到場，地方盼藉此重振觀光並串聯未來交通網。

台鐵 集集支線歷經近五年停駛與修復工程，昨正式恢復二水至車埕全線通車，彩繪列車重新駛入山城，吸引大批鐵道迷、遊客及地方民眾到場見證。

集集支線於2021年8月因集集段邊坡崩坍，造成濁水至車埕路段中斷，後續又因前瞻計畫鐵路隧道擴孔工程，導致復駛時程延後。經近五年整建，台鐵除完成復建外，並加強沿線擋土牆、防落石網設施，同步改善隧道與月台，全面提升行車安全。

賴清德 總統昨出席復駛典禮，他表示政府於2019年推動「集集支線基礎設施改善計畫」，投入35.89億元提升鐵路安全，但後續豪雨造成邊坡崩坍，工程面臨更大挑戰。如今完成整治與升級，讓集集線更加穩固，正是「打斷手骨顛倒勇」，也讓這條具歷史意義的觀光鐵道重新串聯山城景點，帶動地方發展。

交通部長陳世凱指出，連接高鐵 彰化站的台鐵田中支線預計2029年完工，通車後可串聯高鐵與既有台鐵系統，提升彰化、南投交通便利性。

南投縣府秘書長李良珠說，集集支線是南投唯一觀光鐵道，承載地方產業與生活記憶，過去停駛期間對集集、水里、車埕觀光造成明顯衝擊，如今全線復駛，有助帶動旅遊與地方商機。並呼籲中央加速推動田中支線，強化南投對外交通。

沿線業者對復駛寄予厚望，集集老街店家指出，過去列車進站時人潮湧入，如今盼觀光客回流；車埕地區業者也表示，當地觀光高度依賴鐵道，復駛後有助帶動餐飲、伴手禮及住宿需求。

鐵道迷熱切留下列車進站畫面，指出集集支線承載許多人的旅遊回憶，如今看到彩繪列車再次奔馳山間，象徵這條經典鐵路重新活絡。

為迎接復駛，台鐵同步推出「集集線Q版石虎紀念車票」、「集集線一日周遊券」及多款特色商品。地方也期待，未來結合集集支線、田中支線與周邊觀光資源，打造完整南投觀光鐵道網。

不過，復駛首日也出現插曲。二水車站一早即有數十人排隊等候搭乘，部分民眾不知需預購套票，未能搭上專車，現場出現抱怨聲。