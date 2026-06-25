亮眼數據背後體感落差 韓媒：富裕的台灣 貧困的台灣人

在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。(本報資料照片)

全球半導體供應鏈近年加速在地化，外界關注「半導體是否非台灣不可」的議題，全球封測龍頭日月光投控營運長吳田玉指出，台灣有完整的產業生態系、上下游協同能力以及國際客戶長期建立的信任關係等3大優勢，正是台灣半導體產業長期維持全球領先的重要原因。然而，《韓民族日報》指出，亮眼數據背後卻存在「富裕的台灣、貧困的台灣人」的矛盾現象。科技巨頭賺進龐大利潤的同時，青年仍被高房價、低薪資所困，形成經濟成長與民眾感受脫節的現象。

本報系聯合報報導，日月光昨天舉行股東會，吳田玉受訪時被問到「半導體是否非台灣不可」時，他說，「任何事情，全世界都可以做」，真正的差異在於誰做得更快、更有效率、更具經濟規模，以及能否在最短時間內從研發走向量產。吳田玉認為，台灣最大的優勢首先來自全球最完整的半導體產業聚落，從晶圓製造、封裝測試、設備、材料、載板到ＩＣ設計，全球排名前幾大的業者幾乎都集中在台灣，更重要的是，這些企業彼此形成高度緊密的合作網絡。這種跨企業、跨領域的快速協調能力，是其他國家難以複製的優勢。

吳田玉指出，全球客戶提供前瞻技術方向與產品架構構想，台灣則負責將概念轉化為具成本效益的大規模量產能力，雙方形成高度互補的合作模式。因為台灣最擅長的是製程效率、規模化生產與自動化能力，當國際客戶提出創新架構與新世代產品需求後，台灣供應鏈能迅速整合上下游資源，加速驗證、導入量產並持續提升良率與成本競爭力。這種「全球創新腦袋＋台灣量產能力」的合作模式，正是台灣半導體產業長期維持全球領先的重要原因。

但台北中國時報引述《韓民族日報》報導，指出台灣近年在AI與半導體產業帶動下，迎來16年來最強勁的經濟成長，然而紙面上的繁榮並未完全反映在民眾生活。報導指出，民眾對於媒體不斷報導景氣熱絡感到困惑，甚至質疑所謂的榮景究竟在哪。數據也反映這種落差，5月消費者信心指數降至62.08，創2023年1月以來新低，遠低於代表樂觀的100門檻。

報導指出，問題不僅在於經濟成長成果分配不均，更體現在勞動所得停滯。台灣薪資占GDP比從1990年代約50％，一路下降至2024年的43％。儘管台灣去年人均國民所得突破4萬美元、超越韓國，但2025年平均月薪約6.4萬新台幣，僅約為韓國平均水準的73％。（平均月薪6.4萬為原文所述，依主計總處資料，此處應為納入年終、獎金的全年總薪資再除以12個月。）

房價則是民眾感受最深刻的壓力來源。台灣近年出現「蛋殼區」一詞，形容因無力負擔都會區（蛋黃區）房價，被迫遷往更外圍地區的現象。文中還提及「乞丐超人」，在經濟亮眼成長之際，青年卻為了超市折價奔波，正是經濟成長與生活感受脫節的象徵。

文中認為，台灣真正面臨的挑戰不只是依賴半導體，而是如何讓科技業創造的財富擴散至整體社會。如果收益無法轉化為實際生活品質，高成長反而可能加劇社會不平等。若政府無法有效改善「結構性問題」，那麼「富裕的台灣、貧困的台灣人」的悖論就會持續存在。