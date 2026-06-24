颱風逼近 花蓮堰塞湖20天內恐溢流 政委示警預防性撤離

花蓮萬里溪上游堰塞湖一旦溢流，萬榮鄉、鳳林鎮和西寶大橋等恐首當其衝，地方民代昨到西寶大橋會勘。（圖／張峻提供）

颱風逼近，花蓮縣萬里溪上游發現新增堰塞湖，經空勘後發現崩塌面積約45公頃、初估最大水量達600萬立方公尺，林保署花蓮分署已啟動應變小組。行政院政務委員季連成昨天示警，目前預計10至20天內有溢流風險，若遇大雨會更快，已通知警戒地區內的保全戶，要在政府預定時間內預防性撤離。

今年第八號颱風無花果昨天生成，連同強烈颱風米克拉，目前太平洋地區有兩個颱風。中央氣象署表示，米克拉強颱今天下半天至周五上半天將靠近台灣，儘管發布海警機率不高，但各地山區受颱風外圍環流影響，將可能出現較大雨勢，今天上半天開始，花東地區就會出現不定時短暫陣雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇說，周五及周六的滯留鋒面將帶來更多水量，堰塞湖附近的花東山區可能出現局部大雨，要特別留意。

萬里溪上游新增堰塞湖，湖水未蓄滿溢流，未發現明顯滲流或壩體破壞，但仍有零星落石持續崩落。季連成說，此堰塞湖位於台9線萬里溪橋上游，距離萬榮鄉約20公里，位於海拔1000多公尺山上，預計10天到20天內有溢流風險。

季連成指出，溢流發生後，水位衝擊力道恐使壩體崩潰，只要150萬立方公尺的水沖下來就會產生影響，萬榮鄉明利村將首當其衝，目前先預防性撤離，溢流後將緊急性撤離，下周他會親赴花蓮指導防災。

國民黨立委傅崐萁表示，去年馬太鞍溪堰塞湖潰壩前，花蓮縣政府、民代就多次提醒中央正視風險，但當時農業部僅以「沒有立即危險」回應搪塞，結果堰塞湖潰壩，人民生命財產遭受重大衝擊。如今，幾乎相同的劇本又出現在花蓮，中央估算蓄水量約600萬立方公尺，但花蓮人擔心，「明天一場颱風，就是6000萬立方公尺」；0403大地震後，花蓮山區地質脆弱不堪，對於堰塞湖危機，中央還要麻木到何時？

因應萬里溪上游堰塞湖可能溢流或潰決風險，鳳林鎮公所與萬榮鄉公所已同步啟動防災整備與撤離規畫。

其中萬榮村預估撤離8戶26人，鳳林鎮森榮里已完成14戶30人造冊，其餘的里持續清查中，並完成收容場所、物資及機具整備。

萬榮鄉長梁光明表示，目前尚無立即危險，但已完成保全戶清查及收容場所盤點，特別掌握臥床、行動不便及特殊照護需求民眾。一旦中央發布黃色警戒資訊，將立即啟動疏散撤離機制，若需集中收容，將安排至明利國小安置。

花蓮萬里溪上游新形成堰塞湖，林保署評估19天後蓄滿溢流，低窪地區恐出現約30公分淹水。（圖／林保署提供）