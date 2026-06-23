台灣十大死因 肺癌居首 自殺再入榜 中壯族因詐騙輕生增加

2025年十大死因公布，癌症連續44年居首。(記者許正宏／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 癌症連44年居死因首位，肺癌也連22年蟬聯十大癌症第一。

癌症連44年居死因首位，肺癌也連22年蟬聯十大癌症第一。 重點二： 2025年台灣整體死亡人數下降，標準死亡率較去年減少3.7%。

2025年台灣整體死亡人數下降，標準死亡率較去年減少3.7%。 重點三：中壯年自殺略增，債務與詐騙成重要因素，政府強化防治。

最新台灣十大死因統計報告出爐，癌症 連續44年位居首位，2025年共5萬4838人死於惡性腫瘤，平均每9分35秒就有一人死於癌症，較2024年9分45秒，快轉10秒。十大癌症中，肺癌連續22年排名第一，自殺則連兩年排名第十。45歲至64歲中壯年族群自殺人數略增，分析發現債務問題為輕生重要因素之一，又以詐騙為主。衛福部已與金管會合作，強化金融機關「自殺防治守門人」認知。

統計顯示，2025年整體死亡人數19萬9576人，每2分38秒就有一人死亡，較113年減少1807人，死亡時鐘2分37秒，慢了一秒，標準死亡率為每10萬人口395.2人，降幅達3.7%。原因在於心臟疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、自殺等六項死因，在死亡人數、死亡率、標準化死亡率等指標均呈下降趨勢。

2025年台灣十大死因排行，惡性腫瘤5萬4838人，位居首位，其次為心臟疾病（2萬2907人）、肺炎（1萬7468人）、腦血管疾病（1萬2425人）、糖尿病（1萬0524人）、高血壓性疾病（8517人）、事故傷害（6678人）、腎炎腎病症候群及腎病變（5980人）、慢性下呼吸道疾病（5796人）、自殺（3951人）。

10大死因與10大癌症 製表／元氣中心

衛福部統計處長李秋嬿表示，與2024年相較，去年台灣死因排序變化不大，唯一晉升的是腎炎腎病症候群及腎病變，自前年第9名上升至去年第8名，新冠肺炎由2024年第14名降至去年第19名。

以性別區分，男性10大死因前3名為癌症、心臟疾病、肺炎，前九大死因順位與2024年相同，至於第10名則是自殺。女性十大死因前3名與男性相同，在標準化死亡率上，除腎炎腎病症候群及腎病變、衰老上升，事故傷害持平，餘均下降。

衛福部統計處科長呂淑君表示，2025年癌症死亡人數5萬4838人，較上一年增加806人，每10萬人口有234.9人因癌症死亡，癌症標準化死亡率為每10萬人口111.5人，逐年下降。此外，肺癌、肝癌、結腸直腸癌連續22年居前3名，大部分癌症標準化死亡率下降，僅肺癌、胰臟癌、卵巢癌持續上升。

自殺方面，2024年自殺重返十大死因，位居第10，2025年排序不變。呂淑君說，2025年自殺死亡人數3951人，較2024年減少111人，降幅為2.7%。以年齡分析，15至64歲族群自殺死亡人數較2024年下降，但0至14歲、45至64歲則略增。衛福部心理健康司分析2016到2025年自殺通報，發現債務問題於全年齡自殺占比，自2016年3.04%，一路攀升，2020年因受新冠疫情影響而微降，2024年達到最高，來到4.32%，2025年略降至4.17%。

分析年齡層，45至64歲因債務問題自殺占比最高，其中45至54歲族群2016年為4.29%，2024年則來到7.2%，2025年略降，達7.07%。至於55至64歲，2024年因債務自殺占比為6.94，114年更來到了7.17%。

衛福部心理健康司長陳柏熹表示，債務問題為自殺重要因素之一，其中詐騙案件因損失金額較大，更易引發自殺。去年爆發多起重大詐騙社會事件，衛福部即與金管會聯繫，針對銀行、各金融機關等從業人員，加強宣導，希望增加台灣防詐敏感度，降低被騙機率。