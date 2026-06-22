我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

黑白集/鐵拳教育遇鐵齒部長 台灣教育困境難解

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓劇「鐵拳教育」引發強烈迴響，立委直言很多劇中情節在台灣真實上演，讓國人產生共鳴...
韓劇「鐵拳教育」引發強烈迴響，立委直言很多劇中情節在台灣真實上演，讓國人產生共鳴，反映社會的擔憂；教育部長鄭英耀卻表示，「我不認為那是共鳴」。（記者林伯東／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

文章批評教育部對校事會議改革過度樂觀，與教育現場的教師焦慮、檢舉風氣及親師衝突形成強烈落差，凸顯台灣教育困境仍未解決。

韓劇「鐵拳教育」引發強烈迴響，立委直言很多劇中情節在台灣真實上演，讓國人產生共鳴，反映社會的擔憂；教育部長鄭英耀卻表示，「我不認為那是共鳴」，堅稱台灣教育一直往好的方向改革。官方自信與民間感受形成強烈落差，當鐵拳教育遇上鐵齒部長，台灣教育困境依舊難解。

二〇一九年蔡政府為解決不適任教師問題，教育部主導修法推動「校事會議」，結果矯枉過正，幾年來不斷惡化親師生關係，最近更爆發多起霸凌、衝突，讓問題浮出水面。

教育部近來技術性提高檢舉門檻、刪除匿名檢舉、限制處理範圍等，鄭英耀自信表示，校事會議改革今年一月上路後，檢舉案例明顯下降，預期未來親師生關係將更和善。

官方雖然優化帳面數據，但若深入教育現場氛圍，老師早已瀰漫「不能管、不敢管、不想管」的消極態度。立委葉元之更透露，學生甚至在網路分享，逼退討厭老師最簡單的方式就是檢舉性平，連鄭英耀也坦言知道此事。

其實教育環境並未改善，而是老師心態被迫改變，既然「師不聊生」，只好明哲保身。韓愈「師說」：「師者，所以傳道、授業、解惑也」，但當老師自己都很困惑，如何傳道授業？

戲劇化的鐵拳教育固然療癒人心，但若敲不醒現實中的鐵齒官員，台灣教育真正的危機，恐仍埋在冰山之下。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文中指出，立委認為劇中許多情節在台灣真實上演，反映社會擔憂；但鄭英耀否認這種共鳴，認為台灣教育改革方向仍然正面，兩者形成鮮明對比。

  • 因為二〇一九年修法後，原本是要處理不適任教師，卻引發檢舉門檻、匿名檢舉與處理範圍等爭議，導致親師生關係惡化，甚至衍生霸凌與衝突問題。

  • 作者認為問題不在表面數據，而在教師心態被迫轉向自保，出現不能管、不敢管、不想管的氛圍，久而久之使教育功能受限，困境也更加難以化解。

上一則

新北市長選戰／蔣啟川連線 黃國昌助陣

下一則

財務黑洞 勞保面臨破產 去年還借農保67億台幣

延伸閱讀

黑白集/校園維安要配套 鐵拳勿變保全

黑白集/校園維安要配套 鐵拳勿變保全
黑白集/反權勢霸凌 不要「鐵拳」要正義

黑白集/反權勢霸凌 不要「鐵拳」要正義
「鐵拳教育」爆紅有原因 精神科醫師揭觀眾最深層心理

「鐵拳教育」爆紅有原因 精神科醫師揭觀眾最深層心理
被毆打、戳肛門...學生攻擊老師 全台2年89校回報

被毆打、戳肛門...學生攻擊老師 全台2年89校回報

熱門新聞

愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。(圖／摘自品牌官網)

拖鞋涼鞋傻傻分不清？到星級餐廳怎麼穿 主廚這樣說

2026-06-16 09:34
成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
國民黨主席鄭麗文。(美聯社)

鄭麗文訪美 新加坡媒體分析：有魅力但天真 未打動美國

2026-06-14 15:01
台立法院長韓國瑜。(記者曾吉松／攝影)

韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈

2026-06-16 09:41
國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

2026-06-18 05:22
黃大煒(右)跟Vicky(左)於公於私都是靈魂伴侶。(本報資料照片)

女友指家屬隱瞞黃大煒死因 驚爆曾遭他姊夫性騷

2026-06-16 21:06

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡