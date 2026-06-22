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聯合報社論／台電中油借6000億續命 敲響能源警鐘

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台電去年雖獲利達729億元台幣，但因2022年至2024年間為穩定通膨而吸收的燃...
台電去年雖獲利達729億元台幣，但因2022年至2024年間為穩定通膨而吸收的燃料成本過於龐大，儘管近三年政府已增資及補貼約3000億元，累積的巨大財務黑洞依然難以填平。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

社論指出台電與中油因能源政策、價格管制與補貼借貸陷入財務黑洞，政府又擬以6000億元融資續命，反而暴露能源轉型與財政負擔的結構矛盾。

近十年來，台灣能源政策陷入難以解套的結構性泥淖。台電長期處於「小盈大虧」的尷尬境地，累計虧損已高達3619億元（台幣，下同，約114億5000萬美元），負債比逾91%。中油也因長期吸收天然氣及油品價格成本，加上國際能源價格波動與資產減損因素，截至今年第一季累計虧損近792億元，負債比約92%。台電、中油這對難兄難弟，其經營壓力固然反映能源價格波動與國際情勢衝擊，但深究其財務亮紅燈的原因，與政府的能源政策及價格管制難脫干係，政府卻刻意混淆決策責任。

中油光是借款部分，因借新還舊的利率成本上升，今年預算案編列的利息支出即達137億元，較去年更加沉重。行政院日前已完成中油3000億元專案融資協商，中油並爭取4年共3500億元增資計畫，其中首年規模約1700億元，以避免淨值持續惡化。

中油光是借款部分，因借新還舊的利率成本上升，今年預算案編列的利息支出即達137億...
中油光是借款部分，因借新還舊的利率成本上升，今年預算案編列的利息支出即達137億元台幣，較去年更加沉重。（記者潘俊宏／攝影）

台電財務情況同樣不容樂觀，雖然受過去數次電價調漲及國際燃料價格回穩帶動，去年獲利達729億元，但因2022年至2024年間為穩定通膨而吸收的燃料成本過於龐大，儘管近三年政府已增資及補貼約3000億元，累積的巨大財務黑洞依然難以填平。行政院擬比照中油模式，協調8大公股銀行，透過中華郵政轉存款機制，提供台電3000億元專案貸款，以維持短期購煤及採購天然氣所需的現金流。此外，經濟部仍在立法院爭取追加1000億元預算撥補，希望能直接以國庫資金改善台電財務結構。

台電及中油肩負穩定能源供應及物價的政策使命，經營自主性受到政府諸多限制。當能源採購成本高漲，為維持物價穩定，政府往往採取補貼與借貸手段。如今再為台電及中油規劃合計6000億元的專案融資，走的正是「挖東牆補西牆」的操作路徑。倘若銀行具有完全的金融自主性，面對財務結構如此惡化的企業，誰敢輕易放貸？於是背負政策使命的公股銀行在此時上場，資金則主要來自中華郵政龐大的轉存款。換言之，民眾存在郵局的資金，亦間接成為填補能源黑洞的後盾。

無論是政府撥款補貼或專案融資，其最終風險仍由國家信用與全民共同承擔。所謂電價及油價「凍漲」，看似照顧全民荷包，卻也在通膨以外的另一條路徑上，逐步侵蝕國家財政與公共資源配置的彈性，凸顯了台灣能源政策長期依賴補貼與舉債支撐的深層矛盾。

過去10年，能源政策轉向廢核並積極推動綠能，然而基礎建設與供電穩定能力的銜接面臨考驗。綠能迄今仍無法支撐核電退場後所需的穩定供電能力，並成為產業最大的夢魘。廢核的高昂代價，人民已經不知如何和民進黨政府算這筆帳了；但發電來源仰賴天然氣，發電成本就隨地緣政治情勢波動而推升，不論是否凍漲電價，所有代價都要由全民埋單。政府無力解決台電與中油根本性的財務結構問題，但藉著從人民荷包裡掏出來的增資、撥補或融資，就輕鬆卸掉了錯誤決策的責任。

當台電與中油淪為執行能源政策與穩定物價任務夾擊下的承壓者，公股銀行繼而成為兩家公司的「血庫」，台灣社會必須警醒：能源轉型的路徑可以多元，但絕不能建立在政治凌駕專業的盲動之上。執政者若不盡速調整能源結構，重建兼顧供電安全、成本效益與減碳目標的合理能源組合，未來將面臨比虧損更嚴峻的挑戰，不僅國營事業財務惡化，更會加劇能源韌性的脆弱化，並導致經濟成長動能遞減，全民都被迫承擔能源政策錯誤選擇所衍生的沉重代價。

精華 FAQ

  • 台電累積虧損逾3619億元、負債比超過九成；中油也因吸收油氣成本與資產減損，累虧近792億元、負債比約92%，顯示兩家國營事業都已承受沉重財務壓力。

  • 文章指出，政府希望透過專案貸款、增資與撥補，先維持台電購煤與採氣現金流，也讓中油能借新還舊、避免淨值惡化，目的在於撐住供電與物價穩定。

  • 社論認為，凍漲電價、廢核與過度依賴天然氣，讓國營事業與公股銀行成為政策代價的承擔者；若不重建兼顧供電安全、成本效益與減碳的能源組合，風險將持續擴大。

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