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台灣「在家住院」死亡率為何高於美國？學者：美不收的台灣接了

中央社／台北21日電
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病人示意圖。(圖／AI生成)
病人示意圖。(圖／AI生成)

台灣在宅急症照護試辦計畫將滿2年，研究顯示，台灣在家住院的30天死亡率高於美國，專家推論與美國普遍只收案年輕、共病少者有關，台灣願接住失能難以出門，共病最嚴重的患者。

當行動不便的長輩發燒、呼吸很喘時，往往是送急診住院以防萬一，然而大醫院急診壅塞導致長時間候床，病人不舒服、家屬更著急，醫護忙到難以仔細說明病情，醫病雙方都無奈。現在有了新選項，失能長者經過評估適合，可以在家住院，醫護到府治療。

根據台大公衛學院助理教授林青青、台灣在宅醫療學會監事陳炳仁團隊合作研究，分析2024年7月開辦以來，至2025年3月期間收案於計畫者，共2158人，包含居家收案、住宿式長照機構、急診後返家，發現在宅急症照護試辦計畫約44.5%年齡達85歲以上。

研究指出，泌尿道感染是最常見的收案原因，占51%。值得注意的是，51.8%病人同時使用社區長期照顧服務，約有25.2%的病人由其子女提供照護，而64.3%則依賴非家屬照顧者，如外籍看護工或朋友照料。

這次研究發現，台灣在宅急症照護計畫的30天死亡率，研究整體族群為7%、排除安寧療護病人後為6%，較美國急性居家照護（Acute Home Care）計畫的3.2%更高。

「我們沒有排除他們，我們是更厲害的。」林青青告訴中央社記者，台灣在宅急症收案對象是正在急性期的患者，大多為因病不能出家門的高齡者，台灣與美國的死亡率出現落差，並非台灣在宅急症照顧不好，幾乎都有非常嚴重的多重共病與失能問題。

台灣在宅急症收案對象很難照顧，但他們尤其需要這樣的資源，甚至約有8.9%病人正在接受安寧療護，林青青說，相較之下，美國模式選擇了較年輕且共病較少的患者，執行居家照護，甚至這些患者普遍已經脫離急性期，為縮短住院天數，出院採取居家模式。

林青青說，台灣的在宅急症照護試辦計畫選擇在患者急性期就收案，這些患者完全不用經歷醫院住院，而是從直接從急診返家住院，甚至住在機構的失能長輩，連醫院都不用來，直接是醫護人員走進去，將醫院搬進機構與長者家中，這是台灣模式最難能可貴之處。

精華 FAQ

  • 研究者指出，差異主要來自收案條件不同。台灣接的是急性期、難以出門且共病嚴重的患者；美國則多收較年輕、病情較穩定者，因此死亡率不能直接相比。

  • 研究分析2158人，其中約44.5%超過85歲，泌尿道感染最常見，且多數同時使用長照或由外籍看護、朋友等非家屬照顧，顯示族群相當脆弱。

  • 台灣是患者在急性期就直接收案，從急診返家或在機構內接受醫療，等於把醫院搬到家裡；美國多在較穩定、較年輕者出院後才改採居家照護。

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