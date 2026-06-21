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黑白集/校園維安要配套 鐵拳勿變保全

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為全面強化防制毒品與毒駕，行政院計畫在校園引進「第五級保全」人員，與警方策略聯防...
為全面強化防制毒品與毒駕，行政院計畫在校園引進「第五級保全」人員，與警方策略聯防。（記者許正宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文肯定校園維安升級的出發點，但批評第五級保全若欠缺法定權限與專業訓練，恐只剩巡守功能，難以真正取代教官制度。

韓劇「鐵拳教育」以鐵腕整頓失控校園，引發台灣社會共鳴。行政院順勢推動校園「第五級保全」，想透過具特種部隊或警職資歷並經擒拿術等訓練者進駐，協助遏止校園暴力及毒品流入。

台灣如今校園暴力、毒品事件頻傳，甚至連教師都慘遭學生霸凌，也難怪被民進黨政府視為「黨國餘毒」的教官管教場景，又為當前人們所懷念。

不過，當年的教官可是手握操行考評等「武器」，也才有著管教學生的本錢；並且，教官仍屬教育的一環，仍以保護學生而非「移送法辦」為首要考量；如今校園尚存的教官，也早已轉型為以輔導、關懷為主。

從此回看「第五級保全」，顯然政府只看到曾任軍警的「威權」，或想仰仗其「鐵拳」讓聽不懂道理的學生至少懂「物理」。殊不知鐵拳教育中的「教權保護局」，不僅直屬教育部長，更有著專業法律素養與支持。

換言之，除非修法讓「第五級保全」人員具備調查及獎懲權，且無論生活輔導、生活教育，在在都需要專業培訓，那裡是退役軍警「說上就上」！否則，充其量只是與檢警的對口人員，或只能看守校門、巡查校園，勢將淪為遠不如教官的「純保全」。

說到底，校園「第五級保全」立意雖佳，但配套不足必將是「鐵拳變保全」，到時候就不是熱播劇，而是搞笑秀了。(轉載自聯合報)

精華 FAQ

  • 主要是因應校園暴力、毒品事件頻傳，以及教師遭學生霸凌等問題，希望借助具軍警或特種訓練背景的人員進駐，強化校園安全與秩序維護。

  • 因為教官過去不只負責維安，還握有操行考評、生活輔導與校內管教等權限；若第五級保全沒有調查、獎懲與專業培訓，就難以真正發揮教育管理作用。

  • 作者主張若要落實第五級保全，必須修法賦予相應權限，並建立生活輔導、教育管理與法律素養等完整訓練，否則只會變成只能巡校門的純保全。

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