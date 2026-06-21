冷眼集／無人載具 國防戰略新趨勢？或綠友友的好生意？

今年度總預算中各部會無人機預算 製表／程平

AI摘要 文章摘要整理： 政府與在野黨同時推動無人機相關法案與採購，顯示其兼具國防、產業與選舉意涵，但外界也憂心淪為特定廠商利益輸送。

行政院拍板國防部 提出的2100億元（台幣，下同）「無人自主載具採購特別條例」，預計向國內招標採購21萬架中小型無人機和無人艇；在野黨立委同時也發現，各部會加緊投入大筆經費，採購各式無人機。各種國家隊的陰影再次浮現，究竟無人機真的是國防戰略的新趨勢？或又會淪為綠友友的一門好生意？

早在去年，行政院便已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，計畫在6年內投入442億元發展無人機產業。依照經濟部統計，今年的無人機整體產值將達129億元，比前一年成長2.5倍、整機外銷產值更將成長達21倍。加上各種利多訊息的推波助瀾，儼然讓無人機成為新一波前景無限的產業新藍海。

國民黨主席鄭麗文訪美期間，釋出將研議黨版國防法案的構想，當時便有國內政治觀察者預估，國民黨能著墨的焦點，除了調整軍人待遇，以及國家安全戰略法制化外，最可能放行的便是無人機產業相關法案。

一方面，外界對無人機未納入特別軍購有許多質疑和疑慮，另一方面，國民黨內重要大咖也不乏支持無人機產業的聲音。短期來看，民進黨已經以此為攻擊在野黨的主要論點，國民黨應會有所因應；長期而言，這是可以直接影響年底選情的政策措施。

鄭麗文17日在返國記者會再次提及推動無人機條例，行政院會緊接在18日便臨時新增議程，通過政院版無人載具特別條例，足見兩黨都在搶著推動無人機產業。

到目前為止，無人機產業不只是單純的經濟、政策和國防議題，更已是政治問題。然而，國民黨雖然鬆口推動無人機法案，但是仍未停止質疑「綠友友」是否壟斷供需產業鏈，甚至變成少數廠商的提款機；就算未來相關法案排入議程，朝野恐怕終將陷入無限詭辯循環。

無人載具在國防、治安、國土資源、災害防救等更層面的應用，確實都前景可期，但能否打造兼具技術與價格競爭力，甚至足以打入全球市場的無人機產業，執政者應思考更務實、開放、具前瞻的產業政策及認證機制，而非膝反射式地用政治口水回應外界疑慮與監督。