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台「第五級保全」入校查毒 遭批無公權力 「無法代替警察」

記者屈彥辰／台北20日電
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AI摘要

文章摘要整理：

行政院擬在校園推第五級保全防毒，惟外界質疑其無公權力與配套不足，主張保全僅能協助校安通報，真正執法仍應由警察負責。

為強化防制毒品與毒駕，行政院預計在校園推動「第五級保全」。警大前教授游毓蘭表示，第五級保全要給配套、訓練與權力，並準備好法律工具；國民黨立委吳宗憲表示，第五級保全並無公權力，無法代替警察偵搜盤查，應讓保全僅扮演校安與通報角色，真正執法仍由警察負責。

游毓蘭說，早年在學校裡有教官，現在有所謂的生教、生輔，但後來黨政軍退出校園，教官制度被廢掉，沒有配套措施，導致現在防治校園犯罪變得很困難。她認為，政府推動第五級保全不是不能做，但是保全有沒有經過篩選？有沒有經過專業的訓練？要給配套、訓練與權力，法律也要齊備。

游毓蘭批評，政院要推動學校與警方簽訂支援協定，讓警察入校，以為在演「鐵拳教育」，把看戲的都當傻子嗎？游毓蘭以2023年新北國三生割喉案為例，當時也說要少年隊入校，但學校卻有學校的考量，擔心警察入校會讓學生被貼標籤。

吳宗憲強調，第五級保全無公權力，無法代替警察偵搜盤查；若將緝毒期待全壓在第五級保全，恐有將壓力「外包」轉嫁給學校與保全的疑慮；政府應讓保全扮演校安與通報的角色，真正的蒐證、查緝仍由警察負責，並同步強化輔導、匿名通報與家長教育。

新北市中等教育教師職業工會理事長黃耀南表示，電子煙是當前校園中的麻煩，就算老師接到檢舉，要實施校園安全檢查，不但要學生配合，還要通知家長到校，否則老師可能會被投訴。在校園安全檢查與學生人權間的疑慮未釐清前，請警察入校聯防是必要之惡。

陸官專科班校友會前理事長羅睿達表示，鼓勵退伍軍人擔任第五級保全是治標不治本、急就章的宣示性政策。在缺乏公權力與配套措施下，面臨法律訴訟或暴力風險，如何保障這群人的權益與安全？若要推動，政府須明定施行細則，建立完整法律保障機制，界定執行權力與強制作為。

精華 FAQ

  • 主要是為了強化校園防制毒品與毒駕，期望透過保全在校內協助巡查、發現異常並及早通報，補足校園安全與反毒工作的缺口。

  • 她認為不能只喊口號，必須先完成篩選、專業訓練、明確配套與法律工具，並賦予適度權力，否則保全難以有效處理校園犯罪與毒品問題。

  • 他指出第五級保全沒有公權力，不能偵搜盤查，也不宜把緝毒壓力外包給學校與保全；較合適的角色應是校安與通報，蒐證查緝仍由警方負責。

國民黨

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