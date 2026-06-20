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日本將對台灣鋼品課臨時關稅 最高21%

台灣新聞組／綜合20日電
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日本經產省19日公布對來自台灣、中國大陸的鎳系不銹鋼冷軋鋼捲及鋼板反傾銷調查的初...
日本經產省19日公布對來自台灣、中國大陸的鎳系不銹鋼冷軋鋼捲及鋼板反傾銷調查的初步認定。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

日本經產省初步認定台灣與中國大陸鎳系不銹鋼冷軋鋼捲涉反傾銷，最快7月對台產品課最高約21%臨時關稅，台廠則稱衝擊有限並將調整外銷布局。

日本經濟產業大臣赤澤亮正19日表示，計畫最快7月對來自台灣和中國大陸的鎳系不銹鋼冷軋鋼捲及鋼板，課徵臨時關稅，台灣產品遭徵收的稅率最高約21%。台灣業者指出，這是日本代表在去年的台日鋼鐵官民對話會議提出，由於此類產品銷日數量逐年減少，相關廠商正著力分散外銷市場，加大力道開發歐盟等客戶，影響有限。

國內的不銹鋼與鋼鐵大廠將積極與日方溝通申辯、調整全球市場外銷布局，同時尋求政府經濟部法律與資金雙重輔助三大核心策略，來應對日本的反傾銷壁壘；業者也強調，台灣不銹鋼冷軋鋼捲及鋼板走高品質路線，並非惡性低價傾銷；因應市場變化，先將產能調配至新市場，如歐洲或美國等其他未對台設限的地區。

這起調查源於日本製鐵、日本冶金工業、NAS鋼帶與日本金屬等業者，去年5月向日本政府提出申請。日方去年7月正式展開調查後，認定相關產品為含鉻10.5%以上、鎳含量超過0.6%的不銹鋼冷軋產品，常用於需要耐腐蝕與外觀質感的多種產業。中間報告顯示，大陸供應商傾銷差額率落在33.29%至45.32%，台灣方面則包括燁聯（YUSCO）3.86%、華新麗華（Walsin）20.71%，其他部分台灣供應商也適用20.71%。

經產省19日公布對來自台灣和大陸的鎳系不銹鋼冷軋鋼捲及鋼板反傾銷調查的初步認定，認為有理由推定這些產品正以不公平的低價出口至日本，對日本國內產業造成重大損害。

赤澤亮正說，對大陸產品徵收的臨時關稅最高約為45%，對台灣產品徵收的關稅最高約21%。

經產省將繼續進行調查，包括提供相關利害關係人發表意見的機會，政府最終將決定是否徵收反傾銷稅，調查期限也從原定的4個月，延長至11月21日。

日本製鐵等企業去年5月提出文件，請求徵收反傾銷稅，經產省和財務省同年7月展開反傾銷調查。

日本鋼鐵連盟（JISF）的數據，顯示日本進口的鋼材中，約20%來自大陸，17%來自台灣，最大進口來源國為南韓，約占62%。

精華 FAQ

  • 日本鎖定的是來自台灣與中國大陸的鎳系不銹鋼冷軋鋼捲及鋼板，屬含鉻10.5%以上、鎳含量超過0.6%的產品，主要用於耐腐蝕與外觀要求較高的產業。

  • 業者認為影響有限，因相關產品出口日本數量已逐年減少，且廠商早已分散市場，正加大開發歐盟、美國等客戶，同時準備與日方溝通申辯以爭取調整。

  • 經產省初步認定相關進口有低價傾銷並損害日本產業，台灣產品臨時關稅最高約21%，中國大陸最高約45%；調查將續進行至11月21日後再決定是否正式課稅。

日本 歐盟 關稅

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