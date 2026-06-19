電力挑戰 因應半導體、AI發展 台未來10年用電倍增
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經濟部昨天公布2025年全國電力資源供需報告，未來10年（2026至2035年）用電需求年均成長率約為2.5%，為過去10年平均成長率1.2%的兩倍。電力供給方面，規畫未來10年燃氣機組累計新增量為26GW；此外，除了已承諾拆除的燃煤、燃油機組，原則上未來除役的火力機組轉為備用機組。
核電能源配比方面，經濟部能源署長吳志偉表示，目前進行自我安全檢查的是核三電廠的兩部機組，年發電量150億度，因不確定何時上線，因此未列入2035年新增供電機組。官員說，只要核三獲核安會審查通過重啟，就會列入供電機組。
吳志偉表示，寬估未來10年用電需求年均成長率約2.5%，為歷年預測中第二高，且高於日本、南韓等亞鄰國家，主要是新增投資半導體及AI資料中心等申請用電呈大幅成長；同時預測未來高溫天數增加，民眾用電也會成長。但供給大於需求，供電無虞。
經濟部說，因應未來供電，新增機組除再生能源外，將再增建興達、台中、大林、通霄、協和及民營國光、麥寮等電廠燃氣機組，預估2035年累計新增約26GW。
不過，清華大學原子科學院院長葉宗洸質疑，今年的電力供需報告，雖然未來10年會新增加26GW的電力供給，卻沒有扣除要除役的10GW機組，這是某種程度上的避重就輕，若是扣除除役機組，供給其實沒有辦法滿足需求。
事實上，為因應AI發展、半導體產業擴張等變數，除台中電廠燃煤機組一至四號、協和電廠燃油三、四號機組等已承諾要拆除的機組外，吳志偉說，地緣政治升溫，用電不確定性大幅提高，未來將遵循國際趨勢，火力電廠執照到期後都不再除役，改為備用機組。
官員表示，所謂轉為備用機組，規定是不用操作許可，但在一定條件下才啟用，且一年只發電720小時。
對於再生能源發展進度，吳志偉表示，今年再生能源發電初估占比15%，但未來會以「再生能源裝置容量」作為滾動檢討指標，未來不再公布再生能源占比目標值，但每年最後結算還是會算出發電占比，「政府希望再生能源極大化，還是會加速發展」。
經濟部估計2026至2035年用電年均成長率約2.5%，較過去十年高出一倍。主要成長動能來自半導體擴產、AI資料中心申請用電增加，以及高溫天數變多帶動民生用電上升。 政府規畫新增再生能源外，還將增建興達、台中、大林、通霄、協和及民營國光、麥寮等燃氣機組，預估2035年累計新增約26GW；部分到期火力機組則改為備用。 核三兩部機組目前仍在自我安全檢查，因不確定重啟時間，未列入2035年供電機組；若通過核安會審查就會納入。再生能源則以裝置容量作為滾動檢討指標，不再公布占比目標。
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經濟部估計2026至2035年用電年均成長率約2.5%，較過去十年高出一倍。主要成長動能來自半導體擴產、AI資料中心申請用電增加，以及高溫天數變多帶動民生用電上升。
政府規畫新增再生能源外，還將增建興達、台中、大林、通霄、協和及民營國光、麥寮等燃氣機組，預估2035年累計新增約26GW；部分到期火力機組則改為備用。
核三兩部機組目前仍在自我安全檢查，因不確定重啟時間，未列入2035年供電機組；若通過核安會審查就會納入。再生能源則以裝置容量作為滾動檢討指標，不再公布占比目標。
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