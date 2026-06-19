IMD世界競爭力排名 台灣上升至第4創史上最佳

行政院18日院會後舉行「中央毒防作為說明記者會」，行政院長卓榮泰（中）出席。記者許正宏／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 2026年IMD世界競爭力排名中，台灣升至全球第四創新高，卓榮泰肯定經濟韌性與產業實力，同時點出財政情勢下滑，要求全面檢討財劃法。

2026年瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力排名，台灣上升至全球第四名，創史上最佳。行政院長卓榮泰 說，凸顯台灣面對地緣政治變化及全球供應鏈重組下逆勢成長，展現強勁經濟韌性與世界競爭力；他也提到，各項指標中「財政情勢」從第三名滑落至第七名，「連國際都看到中央地方分配不均」，要全面檢討。

此次台灣憑藉強勁GDP及出口成長與近十年的制度穩定優勢， 在70個受評比國家中排名第四。評比共四大指標，分別是經濟表現、政府效能、企業效能與基礎建設，台灣分別居全球第五、第六、第四與第十名；其中經濟表現進步五名，政府效能進步二名，是總排名提升二名的主因。

卓榮泰指出，這項排名，凸顯台灣面對地緣政治變化、全球供應鏈重組下，因具備穩健體制、完善的產業生態系及企業靈活佈局，才得以逆勢成長，展現強勁經濟韌性跟與世界競爭力。他要感謝辛苦打拚的國人、各行各業的企業家及地方政府，這份榮耀屬於每個台灣國人。

卓榮泰表示，在人工智慧快速成長下，2025年台灣經濟成長率達8.76％，據各項評比預估，2026年可能會逐步達到9.6％，且台灣資本市場已躍居全球第五，也展現台灣在全球科技產業鍊的關鍵地位，盼這項韌性能轉化成競爭力，持續創造成長動能。

對於基礎建設排名與上年持平，仍為全球第十名，卓榮泰指出，政府部門要再加倍努力，若六大產業生活圈中的152項地方基礎建設能在預算支持下全面有效展開，相信基礎建設這一項，應該可以得到更好成績。

話鋒一轉，卓榮泰提到，政府效能中，各項項目幾乎都往上攀升，唯獨「財政情勢」從第三名卻滑落到第七名，是不是國家財政法制發生重大變化？在分配過程中，連國際都看到中央、地方分配的不均，以及地方沒有達到均衡台灣，這部分要全面檢討。

對於財政情勢下滑，是否會持續呼籲立法院審議政院版財劃法，卓榮泰說，行政院版的「財政收支劃分法」是最有利各縣市與中央地方合作的版本，「立法院看到這樣情勢，應該不需要我們再呼籲，應該自己有所警惕，能夠讓國家的財政更趨健全，這是全民期待」，行政院願與立法院充分合作。政院會繼續努力讓它成為真實。