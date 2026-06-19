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台股熱掀投資瘋 央行示警「四貸同堂」風險 籲銀行控管信用擴張

記者藍鈞達朱漢崙／台北19日電
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台股近期上漲逾千點，交易熱絡，帶動民眾擴大借貸從事理財活動。(記者余承翰／攝影)
台股近期上漲逾千點，交易熱絡，帶動民眾擴大借貸從事理財活動。(記者余承翰／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：央行維持利率與房市選擇性信用管制不變，仍連九次按兵不動。
  • 重點二：股市熱絡帶動理財周轉金與證券相關投融資快速增加，央行示警信用擴張過度。
  • 重點三：不動產貸款集中度下降主因分母變大，金管會將關注逾放與專案金檢。

台灣中央銀行昨舉行第二季理監事會，決議政策利率及房市選擇性信用管制措施均不調整。不過，台股交易熱絡帶動資金行情升溫，民眾借貸理財的「四貸同堂」風險，成為理監事關注焦點。總裁楊金龍表示，銀行應留意民眾信用擴張情形和風險控管，央行會密切注意相關發展。

央行利率已經「連九凍」，符合市場預期。不過，央行會後新聞稿首度點名，伴隨台股交易熱絡，民眾擴大借貸從事理財活動，今年以來全體銀行個人理財周轉金貸款，以及銀行對民營證券、期貨及金融輔助業投融資均明顯成長，銀行宜留意相關信用擴張情形及其風險控管。

楊金龍說，台灣經濟基本面好，股市表現自然好，但是央行也要注意信用擴張「over（過度）」的情況。

中央銀行昨天舉行第二季理監事會，決議維持政策利率和房市管制措施，但針對台股資金行...
中央銀行昨天舉行第二季理監事會，決議維持政策利率和房市管制措施，但針對台股資金行情，央行總裁楊金龍示警，銀行應留意民眾信用擴張情形與風險控管。(記者季相儒／攝影)

對於民眾同時透過房貸、信貸、股票融資、理財貸款投入股市的「四貸同堂」說法。楊金龍表示，這成為市場一般名詞，有點exaggerated（誇張），央行會密切注意相關發展。至於是否對銀行進行金檢，則要看金管會，「我知道他們有在注意」。

據了解，金管會已密切關注股票相關的信貸或不動產抵押貸款等業務，銀行相關業務快速成長或資產品質出現不良變化，例如逾放上升，將會是金管會關注重點，一旦信貸、房貸的理財周轉金這類貸款引發的逾放上升，金管會就可能會啟動專案金檢。

央行報告指出，銀行統計至今年5月底的其他放款，較2024年6月增加4.96兆元，主要為個人理財放款周轉金貸款增加了1.74兆元，證券期貨及金融補助業增加0.13兆元，兩者放款合計增加了1.87兆元。

楊金龍表示，當股市交易熱絡，民眾借貸從事理財活動增加，金融機構仍須注意資金用途、還款能力與信用風險，避免信用過度擴張。

房市方面，央行並未調整選擇性信用管制，並指出全體銀行不動產貸款占總放款比率，也就是不動產貸款集中度，已由去年六月底高點37.6%，降至今年五月底35.2%。

但楊金龍說，集中度下降並非代表房貸餘額明顯減少，而是分母變大；他指出，這段期間個人理財周轉金貸款及證券相關投融資成長明顯，使不動產貸款比重下降。

精華 FAQ

  • 央行第二季理監事會決議，政策利率維持不變，房市選擇性信用管制也未調整，整體符合市場預期，並延續先前連九次按兵不動的基調。

  • 因台股交易熱絡，民眾透過房貸、信貸、股票融資與理財貸款投入市場的情況升溫，央行擔心資金用途失焦、還款能力不足，造成信用過度擴張與違約風險。

  • 不一定。央行指出集中度由37.6%降至35.2%，主因是其他放款與證券相關投融資成長更快，分母變大，並非房貸餘額明顯縮減。

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