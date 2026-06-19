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陳建仁掌中研院：打造亞太卓越研究機構

記者何定照／台北19日電
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中央研究院18日舉行院長交接典禮，由院長廖俊智（左）交接給新任院長陳建仁（右）。...
中央研究院18日舉行院長交接典禮，由院長廖俊智（左）交接給新任院長陳建仁（右）。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

中研院院長交接由廖俊智轉交陳建仁，陳建仁提出五大施政方向，盼打造亞太卓越研究機構並回應國家與全球需求。

中央研究院昨舉行院長交接典禮，由院長廖俊智交接給新任院長陳建仁。陳建仁致詞時表示，將在既有基礎上推動五大方向，包括打造中研院成為亞太卓越研究機構、回應國家與全球的關鍵需求。

交接典禮由副總統蕭美琴監交，前總統蔡英文、前院長李遠哲也到現場，多位致詞者都引用廖俊智十年前允諾回台接任的名言「家裡有事，回家幫忙」。廖俊智則送陳建仁一盒擔仔麵，象徵「中研院重擔」交棒。蕭美琴說，希望廖俊智之後可以繼續關心「家裡的事」；當年任命廖俊智的蔡英文則說，廖俊智當年答應回家幫忙，如今她要說「有你，家裡真好」。

蔡英文還提到，進場時看到廖俊智滿頭白髮，很驚訝，因為10年前應該不是如此，「我虧欠我們院長很多」。

蕭、蔡也盛讚並期許陳建仁。蕭美琴說，氣候威脅、地緣政治、供應鏈重組、淨零轉型、數位轉型乃至AI倫理及法規，都是當今重要課題，對陳建仁充滿信心。蔡英文也說，台灣AIＩ發展、能源轉型、公衛挑戰等，都需要中研院專業的前瞻建議，相信陳建仁會為國家發展提供更堅實的學術根基。

陳建仁致詞則提出將推動五大方向，首先是秉持人文社會與自然科學均衡發展的理念，持續追求學術卓越，也加強與國內各研究大學及機構的密切合作，組成重點人文及科技領域的國家隊，努力實現賴清德總統希望未來卅年內，台灣在物理、化學、醫學等三領域至少增加三位諾貝爾獎得主的「三三三願景」。

其他方向包括打造中研院成為亞太卓越研究機構；回應國家與全球的關鍵需求；推動知識傳承與公共溝通；建構負責任的人工智慧與資料治理制度，使台灣成為國際重要的AI研究與治理典範。陳建仁說，人文與科學研究的價值不僅在於發現，更在於服務。一個人可以走很快，一群人可以走很遠。

廖俊智致詞時表示，10年前接任院長時，面臨院內院外高度期待，像是湯姆．克魯斯的「不可能的任務」。但經過他與同仁共同努力的「Mission Invisible」，終於創造中研院的Mission Incredible。成果表現在諸多人文社科深具影響力的學術專書、參與人類史上首張黑洞影像觀測，及量子計畫等。如今中研院早已是自己的家，卸任後將擔任生物化學研究所的特聘研究員，用不同的身分全心投入學術工作，繼續關心並支持中研院的發展。

精華 FAQ

  • 陳建仁表示，將在既有基礎上推動五大方向，包括追求學術卓越、強化跨機構合作、回應國家與全球需求，以及推動知識傳承與公共溝通，並建立負責任AI與資料治理制度。

  • 典禮由蕭美琴副總統監交，蔡英文與李遠哲到場致意。廖俊智以擔仔麵象徵交棒，蕭美琴與蔡英文也以「家裡有事」等話語，肯定其貢獻並期許陳建仁延續發展。

  • 廖俊智說，上任如同接下不可能任務，與同仁努力後完成多項成果，包括學術專書、黑洞影像觀測與量子計畫。他卸任後將回任特聘研究員，繼續支持中研院發展。

蔡英文 陳建仁

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