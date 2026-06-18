台灣鼎泰豐漲5% 夜市雞排破百 外食變貴民眾憂漲價潮

知名連鎖餐飲鼎泰豐宣布將從22日起，調漲部分餐點價格，品項從小籠包到小菜都有，預估整體平均調幅約5%。（記者潘俊宏／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鼎泰豐因原物料與人力成本上升，22日起調漲部分餐點約5%。

鼎泰豐因原物料與人力成本上升，22日起調漲部分餐點約5%。 重點二： 外食漲勢擴大，路易莎、鬍鬚張、麥當勞等品牌今年都已陸續調價。

外食漲勢擴大，路易莎、鬍鬚張、麥當勞等品牌今年都已陸續調價。 重點三：士林夜市雞排突破百元，蚵仔煎也漲價，民眾憂夜市失去CP值。

外食費用持續飄升，不僅饗賓集團、鬍鬚張、路易莎、速食龍頭麥當勞 今年陸續宣布調漲價格外，知名連鎖餐飲鼎泰豐 昨也宣布將調漲部分餐點價格，漲價品項從小菜到小籠包都有，預估整體平均調幅約5%；漲勢更蔓延至夜市小吃，夜市雞排已飆破百元（台幣，下同）大關，不再是銅板價。民眾擔憂除了外食費用愈來愈高外，餐飲業更可能再掀起一波漲價潮。

鼎泰豐表示，原物料、人力等營運成本持續增加，為維護餐點品質，自22日起漲價。其中「小籠包」每顆調漲1元，從28元調整為29元；「蝦仁蛋炒飯」從300元調整為320元（約10.1美元）；「蝦肉紅油抄手」從230元調整為240元（約7.58美元）；小菜從120元調整為130元。各品項價格正在做最後確認。這也是繼2024年6月後，鼎泰豐再度調整售價。

自美伊開戰後，原物料價格、運費又調高了不少，加上近年來最低工資年年調高，也造成業者沉重負擔，今年以來已經有多家大型餐飲業者漲價。其中路易莎調漲約90個品項價格，多數飲品與輕食調漲5元，鬍鬚張共調漲48個品項，平均漲幅約為3.8%，麥當勞套餐全面調漲5元，但同步祭出買一送一等優惠，饗賓各品牌漲幅落在3.3%至5.2%不等。

至於王品、漢來美食、乾杯等連鎖餐飲業者則表示，雖然現在成本壓力較重，但目前還沒有漲價的規畫。

業者說，近年少子化，人力大量短缺，製造業、電子業也加入搶人大戰，服務業徵才更加困難，台灣的最低工資已經連續上漲11年，一般服務業必須以更高的薪資、更好的福利才能找到人，導致人力已成為第二大成本，但拉高薪資成本之後，就是終端售價上的反應，這是必然的結果。

主計總處調查，5月外食年增率2.99%，雖低於3%，但增幅有升溫趨勢。主計總處資料顯示，去年外食費雖然都在3%以上，但月增率都在0.25%以下；今年2月起，外食費年增率降到3%以下，月增率卻連續3個月大於0.3%，外食費增幅確有增加。

除了多家知名連鎖餐飲集團喊漲， 北市士林夜市雞排已飆破百元大關，不再是銅板價，民眾感嘆夜市價格直逼餐廳，逐漸失去CP值。

北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山說，經典小吃雞排，許多店家在農曆年後才調漲10元，現在一片已經要100元；必吃的蚵仔煎也有店家漲10元，1份90元，前幾年才60元。

「原本親民庶民經濟逐漸變調。」不少網友在社群大吐苦水，現在去夜市點個蚵仔煎、大腸包小腸、地瓜球，再配一杯手搖飲，隨便都要兩、三百元，還吃不飽。感嘆以前逛夜市是為了「省錢吃粗飽」，現在價位卻直逼百貨公司美食街，性價比大不如前。

外食費負擔重 製表／財經中心