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唐獎漢學獎 復旦教授葛兆光獲獎 探討「何為中國」影響全球

記者柯美儀／台北18日電
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唐獎教育基金會17日公布2026年漢學獎得主，由復旦大學文史研究院及歷史學系文科...
唐獎教育基金會17日公布2026年漢學獎得主，由復旦大學文史研究院及歷史學系文科資深教授葛兆光獲獎。圖為中研院院士黃樹民介紹葛兆光之經歷。（記者曾原信／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：葛兆光獲2026年唐獎漢學獎，成首位中國大陸得主。
  • 重點二：他從思想史轉向「何為中國」，影響全球漢學研究。
  • 重點三：其研究強調周邊視角與常民經驗，突破傳統思想史框架。

唐獎教育基金會昨公布2026年漢學獎得主，由中國復旦大學文史研究院及歷史學系文科資深教授葛兆光獲獎，他也是唐獎首位來自中國大陸的得主。葛兆光專精中國思想史，從早期的禪宗、道教和哲學思想史，到晚近「何為中國」的系列討論，影響全球華文知識圈乃至日、韓、北美、歐洲學界。

葛兆光曾歷經文化大革命，下放貴州苗疆地區，27歲考入北京大學，再取得研究生學位，這段經歷深刻影響他對底層社會與邊緣民族的關注。

中研院院士黃樹民表示，葛兆光學術生涯前半期代表作「中國思想史」，提出從「中心」走向「邊緣」，從「經典」走向「一般」，從「菁英思想」轉向「庶民生活觀念」，將常民知識、信仰與文化納入研究框架，打破傳統思想史的框限。

黃樹民指，葛兆光近年聚焦中國概念的歷史建構，陸續出版「宅茲中國：重建有關『中國』的歷史論述」、「何為『中國』：疆域民族文化與歷史」等著作，透過朝鮮、越南等域外文獻與「從周邊看中國」的方法論，重新思考中國與周邊地區的互動關係，對近年史學研究產生深遠影響。並於復旦大學創立「文史研究院」，致力推動文、史、哲及宗教、藝術等傳統學科的跨界交流。

葛兆光昨透過線上發表感言，指研究中國的方法、途徑與形式是多元的，期待中國研究可以更國際化，能夠進一步與印度學、波斯學、埃及學、日本學等領域展開更多對話與交流。

另據中央社報導，葛兆光認為，漢學研究者承擔著與世界對話的職責，盼望漢學未來能進一步提升到世界高度。談及獲獎心情，葛兆光謙虛地表示，「文無第一，武無第二」 ，和他一樣有資格獲得唐獎漢學獎的人很多，選中了他，令他感到意外、惶恐與感恩。他引用胡適的話給後輩，一是「做學問要在不疑處有疑」；二是「拿證據來」；三是「你說一句話，要記住這句話在社會上的影響；你每走一步，你都要記住這一步給社會的責任」，這就是所謂的「大我」，也是做學問的責任。

精華 FAQ

  • 他長年深耕中國思想史與中國概念研究，從禪宗、道教到「何為中國」皆有代表作，並以周邊文獻與跨區域視角影響全球漢學界。

  • 他主張從中心走向邊緣、從經典走向一般，將常民知識、信仰與文化納入研究，並用朝鮮、越南等域外材料重思中國與周邊關係。

  • 他引用胡適之語提醒後輩要在不疑處有疑、凡事拿證據說話，並記得學術言行對社會的影響與責任，強調做學問應有大我精神。

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