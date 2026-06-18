台電借3000億元 經長稱短期融通 學者轟能源政策錯誤致虧損

台電向公股行庫專案融資3000億元台幣，經濟部長龔明鑫17日表示，是因應能源採購所需的短期資金調度，並非用來解決結構性的財務問題。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台電累虧逾3619億元，經部協調八大行庫融資3000億元。

台電累虧逾3619億元，經部協調八大行庫融資3000億元。 重點二： 龔明鑫稱資金僅供短期周轉，非用來解決結構性財務問題。

龔明鑫稱資金僅供短期周轉，非用來解決結構性財務問題。 重點三：學者批能源政策失當，指高比例天然氣致台電長期虧損。

台電累計虧損3600多億元（台幣，下同），經濟部協調8大公股銀行辦理3000億元（約95億美元）專案融資，並規畫運用中華郵政轉存款支應。經濟部長龔明鑫表示，台電因能源採購需大筆資金，資金需求主要在短期融通；中華郵政董事長王國材則說，中華郵政與台電並無借貸關係，不會因台電還款狀況而直接承擔風險。

至於核電一旦重啟能否填補台電虧損？龔明鑫說明，核電目前仍處於自主安全程序中，最終結果尚待審查決定；雖然核能投入能略為緩解電價成本壓力，但無法解決根本性的財務結構問題。

依台電公告最新財務資料，截至今年4月底，累積虧損已達3619億元，負債比率攀升至91.3%。台電指出，俄烏戰爭爆發以來，國際燃料價格飆漲，為了協助政府穩定國內民生物價，台電迄今吸收成本已逾6000億元，是近年累計虧損主因。此外，今年中東地緣政治緊張，台電協助中油吸收天然氣 成本，負擔氣價漲幅達50.92%，導致需增加對外舉借。

清華大學原子科學院院長葉宗洸則說，台電累積虧損不是一、兩天的問題，今年前4月累虧又增加90億元，就是能源政策有問題，主要發電來源是天然氣，當地緣政治衝突價格就會飆高，從俄烏戰爭到美伊戰爭都是，政府應該要務實調整能源政策，降低取得風險較高的化石燃料發電比率。

葉宗洸表示，即便3年內重啟核三廠，帶來的收益遠不及使用高價天然氣付出的成本，台電一定要轉虧為盈，屆時電價若調漲還是全民受害，長期來看應該重啟所有核電機組，才有辦法改善台電經營狀態。

立法院經委會昨審查經濟部主管相關預算，龔明鑫指出，這筆3000億元融資屬於業務上的周轉性需求，因應能源採購所需的短期資金調度，並非解決結構性的財務問題，將依循銀行授信原則辦理。至於是否會再幫台電爭取撥補或增資？他說，一直有這樣的期待，但也尊重立法院有不同想法。

中華郵政董事長王國材昨赴立院交委會備詢，立委洪孟楷、魯明哲等人關切資金來源是否來自民眾存放在郵局的存款與保險資金，且台電虧損源自能源政策問題，若未來持續虧損，該如何還錢？若未來台電無法履行還款義務，中華郵政是否須承擔相關責任？

王國材表示，中華郵政依據「郵政儲金匯兌法」辦理資金運用，目前儲匯資金約7.6兆元、壽險資金約1兆元，平時除投資公債、金融商品外，也會辦理銀行定存業務。此次是由中華郵政在3000億元額度內，將部分資金轉存至8大公股銀行，由銀行依融資計畫提供資金給台電，中華郵政僅收取定存利息，並非直接借款給台電。

王國材說，中華郵政平時轉存各銀行定存規模約1兆元，這次專案融資仍屬既有資金運用範圍，中華郵政與台電並無借貸關係，中華郵政僅為資金轉存者，不會因台電還款狀況而直接承擔風險。