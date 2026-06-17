重返海上古道 蘭嶼拼板舟逆風破浪抵菲律賓巴丹島

蘭嶼達悟族打造的20人拼板舟黃金友誼號，15日踏上尋親之途，從蘭嶼航向巴丹群島，重返300年海上古道，頂著黑潮，逆風破浪，16日平安抵達菲律賓巴丹群島。（Maraos瑪拉歐斯提供）

蘭嶼達悟族打造20人座拼板舟黃金友誼號，15日踏上尋親之途，從蘭嶼航向菲律賓巴丹島，重返300年前海上古道，頂著黑潮逆風破浪，船體嚴重進水，一度由菲律賓船艦拖行，16日傍晚平安抵達。

菲律賓巴丹群島最北的雅米島（Mavudis島），距離蘭嶼約100公里，蘭嶼口傳歷史，祖先從巴丹島沿著黑潮來到蘭嶼定居，雙方保持熱絡交流，相互貿易、通婚、遷徙，卻因歷史誤會，於300年前斷航，但至今雙方還保持60%族語可相通對話。

行政院原住民 族委員會、財團法人原住民族文化事業基金會，以及蘭嶼6個部落雅美（達悟）族攜手打造20人座拼板舟黃金友誼號，15日踏上尋親之旅，從蘭嶼出發前往巴丹島，頂著強勁黑潮，重返300年前的祖先航道，16日傍晚平安抵達巴丹島。

原住民族文化事業基金會董事長、同時加入這趟航程的Maraos瑪拉歐斯透過訊息告訴中央社記者，黃金友誼號從蘭嶼出發後，就在小蘭嶼西側2公里遇到強烈西南風及西南浪，阻礙船隊的行徑，甚至船體進水嚴重，於是就在這個階段討論是否進行拖吊作業。

經討論後決定繼續挺進，大家心情激昂，船速持續升高，不過在巴士海峽接近巴丹島第1小島卻遇更強烈的西南強烈巨浪，遭遇7級陣風，4公尺高度巨浪襲來，造成被拖吊的黃金友誼號進水嚴重，幾乎8成都陷入水裡，雖然沒有人員損傷，但因為擔心黃金友誼號毀損，只能進行船體穩定拖行。

瑪拉歐斯指出，拖行一個晚上後，16日上午10時由菲律賓海巡船艦緊急將黃金友誼號拖入Mahatao港，進行抽水整修檢查後，船體沒有劇烈破壞，順利完成補強，黃金友誼號再由第2梯隊划船辦理入關。

最後一段由漁人部落划船隊推進，岸口集結逾300名巴丹民眾熱情迎接，現場氣氛沸騰、交流熱絡，昨晚當地民眾並舉行晚宴歡迎「蘭嶼親人」重返巴丹。

同行族人提到，迎賓晚宴的餐食和蘭嶼的風味餐有90%像，不僅語言相近，食物也很像，就像長輩口傳歷史「蘭嶼跟巴丹島來自一樣的血脈」。

瑪拉歐斯表示，接著黃金友誼號會留在巴丹島半年展覽，之後由巴丹島自主航海划船回去蘭嶼進行明年的交流。

蘭嶼達悟族打造的20人拼板舟黃金友誼號，15日踏上尋親之途，從蘭嶼航向菲律賓巴丹群島，重返300年海上古道，頂著黑潮，逆風破浪，16日抵達巴丹群島，受到當地民眾熱情迎接。（Maraos瑪拉歐斯提供）

蘭嶼達悟族打造的20人拼板舟黃金友誼號，15日踏上尋親之途，從蘭嶼航向巴丹群島，重返300年海上古道，頂著黑潮，逆風破浪，船身進水8成，16日平安抵達。（Maraos瑪拉歐斯提供）